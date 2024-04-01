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Академик: ретроградный Меркурий не оказывает никакого влияния на планету, на здоровье и судьбы людей

1 апреля 2024 23:56
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Это оптическая иллюзия, вызванная различиями в орбитальных скоростях планет, считает астрофизик Дмитрий Бисикало.

Ретроградный Меркурий является астрономическим явлением, которое не оказывает никакого влияния на планету, на здоровье и судьбы людей. Об этом ТАСС сообщил российский астрофизик, академик Российской академии наук (РАН) Дмитрий Бисикало.

"Ретроградный Меркурий - это астрономическое явление, которое происходит, когда планета Меркурий кажется движущейся назад в своем орбитальном пути относительно Земли. Это оптическая иллюзия, вызванная различиями в орбитальных скоростях Земли и Меркурия. Научно говоря, Меркурий не меняет направление своего движения, он продолжает двигаться по своей орбите вокруг Солнца, как и всегда. Таким образом, ретроградность Меркурия - это не более чем восприятие с Земли, не оказывающее физического воздействия на нашу планету или ее обитателей", - сказал он.

По словам академика Бисикало, нет никаких научных доказательств влияния ретроградного Меркурия на коммуникацию, технологии и межличностные отношения.

Ретроградный Меркурий в 2024 году начинается 1 апреля и продлится до 25 апреля.

 

Фото:   pxhere.com

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