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Администрация Самары дополнительно приобретет более 60 бункеров для складирования ТКО

Дата: 05.12.2024 17:21



В Самаре до конца года будет установлено 3 784 контейнера объемом 1,1 кубометра для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Пополнение контейнерного парка позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за 5 предыдущих лет. Такое обновление стало возможным благодаря субсидии из областного бюджета. Кроме приобретения мусоросборников, в ближайшее время в Самаре отремонтируют 160 контейнерных площадок.



«Площадки, на которых наблюдается регулярная переполняемость, должны быть дополнены новыми контейнерами. Под крупногабаритные отходы нужно установить мегабаки, чтобы люди не бросали диваны и шкафы на газон. Если места под такие ёмкости найдутся не в каждом дворе, значит разместить несколько на один микрорайон, а схему размещения довести до жителей. Каждый должен знать, куда следует нести мусорный пакет, а куда – старый шкаф и диван. И пора избавляться от старых привычек захламлять площадки строительным мусором. Это противоправные действия, с которыми мы сейчас боремся», – прокомментировал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артем Ефимов.

На покупку мусоросборников, ремонт контейнерных площадок и устройство новых направили более 113 млн руб.

«В Самаре стартовала крупная кампания по обновлению контейнерных площадок. Благодаря поддержке Правительства региона мы ликвидируем отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за предыдущую пятилетку. Со временем часть оборудования пришла в негодность в связи с физическим износом или из-за вандальных действий несознательных граждан. Совместно с регоператором будем прорабатывать вопрос дальнейшего обустройства контейнерных площадок. Они должны постоянно содержаться в чистоте, быть удобными и безопасными», – сообщил заместитель главы города Самара Александр Андриянов.

Администрация Самары за счет финансирования из городского бюджета планирует дополнительно приобрести более 60 бункеров емкостью 8 кубометров.

«Сообщаем балансодержателям об имеющихся повреждениях контейнеров. Также анализируем состояние площадок, которые переполняются регулярно. А по некоторым адресам, где после смены перевозчиков исчезли контейнеры, оперативно установили собственные накопители – евро-контейнеры объемом 1,1 кубометра и металлические бункеры объемом 8 кубометров», – рассказал заместитель исполнительного директора по производственным вопросам АО «Экология» Всеволод Иванов.

С 1 ноября в Самарской области работает региональный оператор по вывозу ТКО – АО «Экология». В процессе своей работы он осуществляет мониторинг контейнерных площадок.

Фото: Администрация Самары