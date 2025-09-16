8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025

182

Восемь самарских производителей принимают участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая открылась сегодня, 16 сентября, в Москве и будет проходить до конца рабочей недели. Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др.



«Такие крупные площадки как Международная выставка WorldFood Moscow 2025 – это не просто площадка для демонстрации товаров, но и мощный инструмент развития бизнеса, который самарские производители используют уже не первый год. Прежде всего, для каждой из компаний это возможность установить деловые контакты с потенциальными партнёрами из России и других стран, изучить современные тенденции рынка и, конечно, повысить узнаваемость своего бренда, заявить о своем городе и регионе», - отметила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.



В числе участников выставки – компания «Деликатесофф», специализирующаяся на производстве мясных деликатесов, «Маэстро», производящая замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, формованную и дрожжевую продукцию, «Двое&Ко», производящая авторские соусы, а также кондитерская фабрика «МИР», компании «Рузик», «ЭкоСфера», «Ё Батон» и «Natty».



На площадках выставки участники обсудят актуальные вопросы и статистику рынка, примут участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах «Ритейл-прокачка». В том числе они освоят новые методы продвижения брендов, познакомятся со стратегиями нейромаркетинга и инструментами, которые уже помогли добиться успеха ведущим компаниям. Завершит деловую программу торжественная церемония 19 сентября, где будут вручены премии по итогам конкурсов WorldFood ORGANIC и дегустационного конкурса «Продукт года».



Отметим, что всего в WorldFood Moscow 2025 принимают участие свыше 1 100 производителей и поставщиков продуктов питания и напитков из 31 страны мира и более чем 60 регионов России. Участники представляют свои новинки и лучшую продукцию в 16 разделах, охватывающих все продуктовые категории и категорию non-food.

Фото: администрация Самары