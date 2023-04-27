8 мая состоится Юбилейный патриотический Хаски ТРИП по природным достопримечательностям Самарской области

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8 мая состоится Юбилейный патриотический Хаски ТРИП 5.0, организованный Клубом активного отдыха «Координаты Самара» и приуроченный ко Дню Победы.

Ставший доброй традицией Хаски ТРИП – пешая прогулка по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из приюта «ФагманВет» пройдет уже в пятый раз.

Накануне Дня Победы организаторы запланировали поход в патриотическом ключе – с возложением цветов к обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в селе Торновое и восхождением к монументу «Серп и Молот».

Хаски ТРИП – это уникальное мероприятие, аналогичного которому нет в России. Бездомные животные из приюта приобретают возможность получить частичку любви и тепла от людей. Последние, в свою очередь, могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак. В Хаски ТРИПах всегда участвуют кинологи, ветеринары и зоопсихологи. Перед каждой поездкой проводится инструктаж: «Как вести себя с собакой».

Патриотический Хаски-ТРИП будет посвящен памяти Великой Отечественной Войны и станет для участников абсолютно бесплатным. В расходы войдет только покупка билета на паром до Рождествено (туда и обратно), а также путевки в Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина. Тем не менее у каждого желающего будет возможность помочь приюту и корм, пеленки, лекарства.

Маршрут пройдет на территории Волжского района Самарской области: от села Рождествено до села Торновое и обратно, и займет в общей сложности 4 часа, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО