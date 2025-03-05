8 марта интерес жителей Самары к цветочным магазинам растет более, чем на 1000%

В преддверии 8 марта аналитики Яндекс Карт выяснили, как жители Самары интересуются цветочными магазинами. Сейчас на карте города отмечены 428 организаций в этой категории, что на 3% больше, чем в прошлом году (414). Аналитики изучили, как часто пользователи взаимодействовали с карточками таких организаций: строили к ним маршруты и искали их в Картах.
Интерес пользователей Яндекс Карт из Самары к цветочным магазинам растет вместе с количеством таких организаций. Так, в 2024 году они искали цветочные в Картах более 283 тысяч раз, что на 60% чаще, чем в 2023 году. Пики интереса приходятся на три праздника: 8 марта, День святого Валентина и День Матери.
По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат по интересу к этой категории выглядел так:
Реже всего жители Самары ищут цветочные магазины в январе: в этом месяце пользователи Яндекс Карт ищут эти организации на 49% реже, чем в среднем по году. Так, в январе 2024 года аналитики Яндекс Карт зарегистрировали всего 12 тысяч таких запросов.
По данным сервиса Геоаналитика от Яндекс Карт, в Самаре наибольшее число цветочных магазинов сосредоточено в Ленинском районе, вблизи улицы Маяковского (10,7%). Уровень поисковых запросов цветочных организаций в районе Центрального автовокзала сопоставим с показателями Ленинского района (по 9,4%), однако концентрация точек продаж цветов здесь ниже (7,8%).