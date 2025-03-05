8 марта интерес жителей Самары к цветочным магазинам растет более, чем на 1000%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области
3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области
Самарские производители могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды
Самарские производители могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды
Мошенники начали похищать деньги через фейковый бот «Почты России».
Мошенники начали похищать деньги через фейковый бот «Почты России».
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 марта в среднем 5200 рублей
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 марта в среднем 5200 рублей
В Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025»
В Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025»
В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»
В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»
Бомбоубежище в частных руках: жители Самары борются за доступ к укрытию
Бомбоубежище в частных руках: жители Самары борются за доступ к укрытию
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.24
-0.01
EUR 93.9
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

8 марта интерес жителей Самары к цветочным магазинам растет более, чем на 1000%

5 марта 2025 09:57
112
8 марта интерес жителей Самары к цветочным магазинам растет более, чем на 1000%

В преддверии 8 марта аналитики Яндекс Карт выяснили, как жители Самары интересуются цветочными магазинами. Сейчас на карте города отмечены 428 организаций в этой категории, что на 3% больше, чем в прошлом году (414). Аналитики изучили, как часто пользователи взаимодействовали с карточками таких организаций: строили к ним маршруты и искали их в Картах.

Интерес пользователей Яндекс Карт из Самары к цветочным магазинам растет вместе с количеством таких организаций. Так, в 2024 году они искали цветочные в Картах более 283 тысяч раз, что на 60% чаще, чем в 2023 году. Пики интереса приходятся на три праздника: 8 марта, День святого Валентина и День Матери.

По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат по интересу к этой категории выглядел так:

  • 8 марта (Международный женский день, более 8980 запросов, что на 1059% больше, чем в среднем по году)
  • 14 февраля (День всех влюбленных, более 7150 запросов, что на 823% больше, чем в среднем по году)
  • последнее воскресенье ноября (День матери, более 4270 запросов, что на 451% больше, чем в среднем по году)

Реже всего жители Самары ищут цветочные магазины в январе: в этом месяце пользователи Яндекс Карт ищут эти организации на 49% реже, чем в среднем по году. Так, в январе 2024 года аналитики Яндекс Карт зарегистрировали всего 12 тысяч таких запросов.

По данным сервиса Геоаналитика от Яндекс Карт, в Самаре наибольшее число цветочных магазинов сосредоточено в Ленинском районе, вблизи улицы Маяковского (10,7%). Уровень поисковых запросов цветочных организаций в районе Центрального автовокзала сопоставим с показателями Ленинского района (по 9,4%), однако концентрация точек продаж цветов здесь ниже (7,8%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
5 марта 2025  11:54
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
47
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
443
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
569
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
621
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
687
Весь список