8 марта интерес жителей Самары к цветочным магазинам растет более, чем на 1000%

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В преддверии 8 марта аналитики Яндекс Карт выяснили, как жители Самары интересуются цветочными магазинами. Сейчас на карте города отмечены 428 организаций в этой категории, что на 3% больше, чем в прошлом году (414). Аналитики изучили, как часто пользователи взаимодействовали с карточками таких организаций: строили к ним маршруты и искали их в Картах.

Интерес пользователей Яндекс Карт из Самары к цветочным магазинам растет вместе с количеством таких организаций. Так, в 2024 году они искали цветочные в Картах более 283 тысяч раз, что на 60% чаще, чем в 2023 году. Пики интереса приходятся на три праздника: 8 марта, День святого Валентина и День Матери.

По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат по интересу к этой категории выглядел так:

8 марта (Международный женский день, более 8980 запросов, что на 1059% больше, чем в среднем по году)

14 февраля (День всех влюбленных, более 7150 запросов, что на 823% больше, чем в среднем по году)

последнее воскресенье ноября (День матери, более 4270 запросов, что на 451% больше, чем в среднем по году)

Реже всего жители Самары ищут цветочные магазины в январе: в этом месяце пользователи Яндекс Карт ищут эти организации на 49% реже, чем в среднем по году. Так, в январе 2024 года аналитики Яндекс Карт зарегистрировали всего 12 тысяч таких запросов.

По данным сервиса Геоаналитика от Яндекс Карт, в Самаре наибольшее число цветочных магазинов сосредоточено в Ленинском районе, вблизи улицы Маяковского (10,7%). Уровень поисковых запросов цветочных организаций в районе Центрального автовокзала сопоставим с показателями Ленинского района (по 9,4%), однако концентрация точек продаж цветов здесь ниже (7,8%).