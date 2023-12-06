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8 декабря в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

6 декабря 2023 23:59
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Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

В пятницу, 8 декабря 2023 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на 2023-2024 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МОО свободных местах размещена на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Образовательные организации»).

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2023;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Обращаем внимание на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Теги: Самара

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