7 растений, к которым опасно даже приближаться.

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Об опасностях привычных россиянам цветов рассказали ученые Пермского Политеха, пишет «Газета.Ru»:



Борщевик Сосновского может вызвать тяжелые ожоги, отеки дыхательных путей и удушье. Его пыльца опасна даже на расстоянии 30 метров.



Ландыш содержит токсин, нарушающий сердечный ритм. Его пыльца может всасываться через слизистые, а прикосновение к поврежденной коже — вызвать тяжелую интоксикацию и остановку сердца.



Яд аконита смертелен даже в малых дозах. Его токсины в меде могут вызывать покалывание на языке, аллергию и сбои в работе сердца.



Ягоды белладонны способны вызвать галлюцинации, паралич дыхания и смерть. Даже прикосновение к листьям может вызвать спазмы сосудов.



Сок лютика вызывает ожоги и может проникать под ногти.



Чистотел при наружном применении может вызвать отказ почек, а у детей — привести к летальному исходу. Его сок почти невозможно смыть со слизистых.



Жгучие волоски крапивы содержат муравьиную кислоту, гистамин и холин — вещества, которые вызывают ожоги, волдыри и ослабляют защитные функции кожи.





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