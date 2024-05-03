78% самарцев считают роман на «майских» началом серьезных отношений

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Треть одиноких самарцев собираются найти пару в интернете, чтобы вместе провести майские праздники. Это выяснило российское приложение Mamba, проведя опрос 20 000 пользователей*. При этом мужчины настроены более серьезно, чем женщины: 78% из них считают спонтанную поездку на отдых началом длительных отношений, в то время как более трети (42%) женщин считают это мимолетным романом.

Большинство самарцев (51% мужчин и 48% женщин) не строят на майские никаких конкретных планов, показал опрос. У большинства респондентов также нет четкого понимания, с кем провести праздники (68% респондентов и 49% респонденток).

Но, что интересно, каждый второй самарец хотел бы завести новые знакомства во время майских праздников. Причем самым подходящим способом для этого кажется Интернет — этот вариант выбрали 39% женщин и 40% мужчин.

Почти 80% женщин отметили, что майские праздники — отличное время для нового романа, более половины мужчин (55%) их в этом поддерживают. Сорваться на спонтанный совместный отдых с новым человеком из дейтинг-сервиса могут 36% женщин, еще 53% отметили, что в теории это возможно, но все зависит от обстоятельств. Мужчины в этом вопросе оказались сговорчивее — 67% с радостью бы поехали куда-нибудь с понравившейся им женщиной.

Интересно и то, что у мужчин и женщин совершенно разное отношение к романам, которые могут закрутиться в период выходных. 78% самарцев заявили, что спонтанная поездка для них — начало серьезных отношений, лишь для 22% это мимолетный роман. Самарки же чаще считают такой мэтч всего лишь временным увлечением, так ответили более трети респонденток.

73% женщин также заявили, что в такой поездке большинство трат должно лежать на мужчине, а 22% вовсе считают, что абсолютно за все траты должен отвечать именно незнакомец. 59% мужчин мужчин согласились, что большинство расходов должно быть на них, но 26% заявили, что траты должны быть 50/50.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 20 000 респондентов (мужчины и женщины), старше 18 лет из Самары,, Москвы и других регионов страны.