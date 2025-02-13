749 заявок на Премию «Служение» поступило из Самарской области

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В Москве подвели итоги заявочной кампании II Муниципальной Премии «Служение» 2024-2025 года.

Премия проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

В этом году она проходит во второй раз, по сравнению с прошлым годом количество заявок выросло вдвое. На соискание Премии 2023/2024 была подана 18 891 заявка, а на Премию 2024/2025 поступило 41 313 заявок. Из них — 749 из Самарской области. По количеству заявок среди всех регионов России наш регион занимает 11 место.

«В этом году мы добились очень большого охвата. Заявки на премию пришли, как я уже отметила, из 15 тысяч муниципалитетов страны (78% от общего числа). При этом важно, что подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций — от них поступило больше всего анкет, более 12 тыс. Это значит, что нам, действительно, удалось дойти до людей, сделать именно такую Премию, которую ждет муниципальное сообщество», — подчеркнула сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Муниципальные служащие Самарской области принимают активное участие в этом мероприятии и побеждают. Так в 2024 году победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Опыт наставника – успех молодых» стал проект «Психологический клуб «Наставник», его автор – начальник отдела молодежной политики администрации г.о. Самара Екатерина Щинина.

Она призналась, что, подавая заявку на премию, не ожидала победы.

«Победа стала оглушительным сюрпризом, переполняли чувства: гордости — за свой регион, радости — за тех, кто верил в меня, и справедливости — за свой труд. В первом ряду видеть и слушать Президента Владимира Путина, внимать его словам благодарности и напутствия — теперь в моем сердце навсегда. И в момент, когда бывает сложно, от усталости и бесконечных задач опускаются руки, я вспоминаю этот день своей личной победы и снова готова идти вперед, наперекор обстоятельствам, но с верой в правильное и достойное будущее нашей страны, наших детей, — поделилась впечатлениями обладательница Премии. - Всероссийская муниципальная Премия «Служение» — лучший показатель того, что ты делаешь свою работу честно, это нужно людям и служит во благо России».

Премии присуждаются в номинациях:

«Развитие территорий – благополучие жителей», «Великое наследие – для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех», «Институт наставничества – для будущего страны», «Забота о семьях героев – вклад в общую победу», «Прямой разговор — доверие к власти», «Укрепляя партнерство — расширяем возможности», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Молодые кадры — на службе страны», «Мужество и героизм — на благо служения родине».

По итогам кампании самыми популярными номинациями стали первые пять. Наибольшее число заявок от участников из Самарской области поступило в номинации «Развитие территорий —благополучие жителей» —193.

«Вместе с Наблюдательным Советом Премии, который возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, мы выработали 10 номинаций: часть из них уже были представлены в прошлом году, часть - введены впервые. Особенно хотел бы отметить две новые номинации. Первая - «Мужество и героизм - на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация - «Великое наследие - для будущих поколений». Здесь в центре нашего внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Среди участников этого года — заместитель руководителя департамента культуры Евгения Мищенко.

«Я представляю проект по музыкальному просвещению и популяризации великой отечественной музыкальной культуры для наших детей и молодежи, а в целом — для жителей города Самары. Мой многолетний опыт работы как преподавателя и профессионального музыканта, а в дальнейшем — муниципального служащего — сформировал твердое убеждение в том, что только через знание традиций российской культуры, истории русской музыки можно воспитать современного культурного человека, любящего свою Родину и гордящегося великим культурным наследием нашей страны. И моя работа, муниципальная служба, для меня является именно служением: людям, делу, городу, России», — рассказала участница конкурса.

Организатором Муниципальной Премии «Служение» выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Народное голосование стартует 31 марта 2025 года на сайте Госуслуги, а торжественная церемония награждения победителей премии «Служение» состоится в апреле 2025 года в Москве на втором Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России».