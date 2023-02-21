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7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении

21 февраля 2023 09:51
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7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении

Большинство самарцев лучше работает в хорошем настроении. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди в плохом настроении более внимательны и склонны к аналитике, а значит, лучше работают. Мы не знаем, как у нас, но по оценкам самих самарцев, 7 из 10 лучше работают в хорошем настроении, 13% — в нейтральном, и лишь 8% опрошенных признался, что достигает отличных результатов, когда трудится в плохом расположении духа. Затруднился оценить влияние своего настроения на рабочий процесс каждый десятый: «Я всегда работаю хорошо, настроение на это не влияет».

Тех, кто показывает высокие результаты, работая в хорошем настроении, больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (77%). Впрочем, 2 из 100 среди тех, кто зарабатывает выше среднего, подтверждают, что в плохом настроении они трудятся эффективнее: «Даже начальство знает: когда я в плохом настроении, ко мне лучше не подходить. Соответственно, никто не отвлекает».

Время проведения: 1—20 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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