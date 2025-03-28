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66% самарцев любят делать неожиданные подарки

28 марта 2025 10:12
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66% самарцев любят делать неожиданные подарки

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование, которое показало, что большинство мужчин (66%) с удовольствием радуют своих близких неожиданными подарками. При этом значительная часть женщин (59%) также положительно относится к сюрпризам и ценит такие жесты внимания.

Мужчины – любители сюрпризов

Исследование показало, что подавляющее большинство представителей сильного пола (66%) любят радовать близких неожиданными подарками. При этом каждый шестой (19%) признался, что преподносит сюрпризы только когда уверен, что подарок понравится.

Мужчины не ограничиваются знаменательными датами – 44% опрошенных заявили, что радуют своих избранниц подарками регулярно, а еще 42% делают это по особым случаям. Среди самых популярных сюрпризов – цветы и сладости (36%), ювелирные украшения (28%), а также гаджеты (16%). 

Женщины ценят предсказуемость

Интересно, что дамы также любят сюрпризы: большинство опрошенных женщин (58%) с удовольствием получают неожиданные подарки. 22% женщин Самары хотели бы знать заранее, что им презентуют, а каждая десятая респондентка (12%) не любит сюрпризы и предпочитает выбирать подарки самостоятельно.

Те, кто не любит сюрпризы, предпочли бы вместо них получить деньги (37%), подарок из своего вишлиста (32%) или подарочный сертификат (30%). Среди других желанных вариантов респондентки называли постельное белье, набор посуды, бытовую технику, а также оплаченную поездку на отдых.

Когда речь заходит о желанных подарках, женщины Самары больше всего ценят ювелирные украшения (19%), цветы и сладости (17%), а также косметику и парфюмерию (15%). Практически одинаковой популярностью пользуются путешествия, подарочные сертификаты и одежда с аксессуарами (по 12%).

При этом большинство женщин сами любят преподносить сюрпризы мужчинам – 39% делают их регулярно, а еще 37% – по особым случаям. В качестве сюрпризов женская половина чаще всего выбирает парфюм (25%), подарочные сертификаты (16%) и билеты на культурные мероприятия (15%).

Эмоциональная сторона сюрпризов

Неожиданные подарки вызывают у женщин Самары целую гамму эмоций. Чаще всего при получении сюрприза женщины испытывают благодарность (15%), восторг и радость (13%), а также интерес и любопытство (12%). Наибольшую радость приносят сюрпризы от любимого человека (43%), родителей (23%) и друзей (19%). Однако каждая десятая призналась, что испытывает волнение из-за опасения, что подарок может не понравиться. 

Секретная формула идеального сюрприза

Хотя сюрпризы обычно воспринимаются с осторожностью, исследование показало, что, например, сюрприз-боксы сумели завоевать симпатии женщин. Оказалось, что большинству такой формат подарков по душе: 40% опрошенных назвали их отличной возможностью попробовать что-то новое, а ещё 40% с радостью приняли бы сюрприз-бокс, если его наполнение будет действительно полезным. И только каждая пятая женщина (20%) избегает подобных подарков, боясь получить что-то ненужное.

Теги: Опрос

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