64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом

Около двух третей жителей Самарской области при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 21% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом или на своей станции метро, еще 43% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 31% опрошенных, выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса «Транспорт» в Яндекс Go. Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Ради возможности работать ближе к дому жители Самарской области также готовы идти на уступки. Так, половина опрошенных (50%) согласны отказаться от более современного офиса. Еще 36% готовы пожертвовать работой в более известной или крупной компании, а 33% — более высокой должностью и статусом. 29% респондентов готовы отказаться от части социального пакета. Кроме того, 19% готовы пожертвовать частью зарплаты, а по 17% — гибким графиком или удаленкой, возможностями карьерного роста и интересными задачами. По 14% готовы отказаться от обучения за счет работодателя, сильной команды и дополнительных бонусов. Только 14% опрошенных не готовы ни от чего отказываться, так как время на дорогу до работы не является для них решающим фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18-25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,7 тыс. россиян, в том числе в Самарской области.