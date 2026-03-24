Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самарской области спрос на капремонт фасадов частных домов вырос в 4,6 раза за год
В Самарской области спрос на капремонт фасадов частных домов вырос в 4,6 раза за год
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом
В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»
В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд
Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей
МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей
МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной
МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом

64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом

Около двух третей жителей Самарской области при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 21% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом или на своей станции метро, еще 43% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 31% опрошенных, выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса «Транспорт» в Яндекс Go. Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Ради возможности работать ближе к дому жители Самарской области также готовы идти на уступки. Так, половина опрошенных (50%) согласны отказаться от более современного офиса. Еще 36% готовы пожертвовать работой в более известной или крупной компании, а 33% — более высокой должностью и статусом. 29% респондентов готовы отказаться от части социального пакета. Кроме того, 19% готовы пожертвовать частью зарплаты, а по 17% — гибким графиком или удаленкой, возможностями карьерного роста и интересными задачами. По 14% готовы отказаться от обучения за счет работодателя, сильной команды и дополнительных бонусов. Только 14% опрошенных не готовы ни от чего отказываться, так как время на дорогу до работы не является для них решающим фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18-25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,7 тыс. россиян, в том числе в Самарской области.

Для 35% самарцев безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Еще 14% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий.
При этом женщины заметно чаще мужчин представлены в отрасли: 11% женщин работают в ритейле сейчас (против 8% мужчин).
Четверть (28%) опрошенных самарцев отметили, что за 2025 год их доходы остались неизменными, у 34% они выросли, а у 38% — сократились.
