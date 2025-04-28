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62% россиян выберут дачные работы вместо отдыха в майские праздники

28 апреля 2025 11:00
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62% россиян выберут дачные работы вместо отдыха в майские праздники

Телеканал «Бобёр» провёл опрос среди своей аудитории, чтобы узнать, как россияне проведут майские праздники. По результатам исследования, большинство россиян (около 62%) выберут активную работу на даче. Основную аудиторию опроса составили женщины (более 80%) в возрасте от 25 до 49 лет.

Более 40% россиян наведут порядок на участке после зимы, а 22% собираются заняться посадками и огородом. Лишь 38% предпочтут просто отдохнуть на природе и устроить пикник. Подготовка к новому сезону у многих уже началась: 39% закупили удобрения и готовят рассаду, 23% очищают территорию и настраивают полив, 13% обновляют зону отдыха и интерьер. Лишь четверть опрошенных признались, что не готовятся заранее и стараются решать всё по мере необходимости.

На вопрос о предпочтительных видах работ большинство участников ответили, что им ближе уход за садом и огородом — 45%. Выращиванием цветов увлекаются 27%, а обустройством дома — всего 12%. Около 16% признались, что на дачу ездят только ради отдыха. Трудности, с которыми сталкиваются дачники, оказались индивидуальными: за ремонтные работы, борьбу с вредителями и уход за садом или огородом проголосовали почти что в равной степени. При этом каждый пятый отметил, что с дачными делами справляется без проблем.

Для большинства россиян (68,5%) уют на даче начинается с ухоженных цветников и современного оформления дома. При этом 74% опрошенных предпочитают создавать дачный декор своими руками — будь то оригинальные клумбы, зона отдыха с беседкой или стильные элементы интерьера.

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