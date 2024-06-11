52% россиян участвовали в хантинге друзей, родственников и бывших коллег в свою компанию

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Хантинг — это способ привлечения талантливых специалистов, при котором работодатели стараются переманить кадры из других компаний. Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, как часто они сами переманивали своих друзей, родственников и бывших коллег на свое место работы. Результаты опроса показали: более половины (52%) опрошенных был опыт привлечения трудоустроенных знакомых, друзей, родственников или бывших коллег в компанию, где работали они сами.

Чаще других в хантинге принимали участие специалисты маркетинга, рекламы и PR (65%), представители туризма и гостинично-ресторанной сферы (64%), автомобильного бизнеса (62%) и административные работники (62%), а также специалисты сферы строительства и недвижимости (61%).

34% опрошенных россиян сообщили, что им никогда не представлялась возможность переманить своих друзей и родственников работать к себе в компанию, либо в этом не было необходимости. Еще 13% респондентов не звали знакомых из других компаний к себе на работу по собственным морально-этическим убеждениям.

Более половины (64%) опрошенных рассказали, что их руководители когда-либо сами обращались с просьбой порекомендовать хороших специалистов на ту или иную позицию — 35% респондентов в ответ рекомендовали своих знакомых, родственников и бывших коллег. Такой формат помощи работодателю чаще практиковали специалисты туризма и гостинично-ресторанной сферы (47%), маркетинга, рекламы и PR (44%), строительства и недвижимости (41%), охраны и безопасности (41%).

Еще 19% россиян не знали, кого порекомендовать на открытую вакансию работодателя, а каждый десятый (10%) опрошенный, хоть и получал просьбу о рекомендациях от руководителя, не хотел работать со знакомыми и друзьями. 11% российских специалистов не получали таких просьб от работодателя, но проявляли инициативу и самостоятельно предлагали достойных кандидатов среди друзей и знакомых, а 24% опрошенных никогда и никого не рекомендовали.

Исследование также показало, что в условиях дефицита кадров работодатели осознают важность удержания ценных сотрудников и предпринимают различные меры для предотвращения их хантинга конкурентами. Так, 22% опрошенных работающих россиян отметили, что их работодатели своевременно повышают заработную плату и повышают сотрудников в должности, чтобы избежать их ухода к конкурентам. Эта практика оказалась более распространена среди работников туризма и гостинично-ресторанной сферы (31%), автомобильного бизнеса (31%), банков и инвестиций (29%), строительства и недвижимости (28%), транспорта, логистики и доставки (27%), IT и телекома (26%).

Другие популярные меры, принимаемые работодателями, включают премирование сотрудников (20%), предоставление гибкого графика работы (18%), возможностей профессионального роста внутри компании (17%), поддержание качественной обратной связи с сотрудниками, включая проведение внутренних опросов лояльности (15%), а также улучшение нематериальных условий труда и развитие бонусных программ (12%).

Вместе с тем 35% участников опроса затруднились ответить, какие шаги предпринимает их работодатель для предотвращения переманивания коллег в другие компании.