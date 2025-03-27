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51% самарцев готовы сменить свой мегаполис на небольшой город ради высокой зарплаты

27 марта 2025 10:24
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51% самарцев готовы сменить свой мегаполис на небольшой город ради высокой зарплаты

Самые преданные своему городу — петербуржцы, москвичи и казанцы. Среди них меньше всего согласных на релокацию ради высокого заработка. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

На релокацию в небольшой город ради зарплаты согласились бы 51% самарцев. Против идеи выступили 32%. Еще 17% жителей города не определились с решением. В 2023 году, когда проводился аналогичный опрос, на переезд были готовы 56% горожан, а 33% респондентов такой вариант не рассматривали.

Предложение о переезде в небольшой населенный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численность жителей не имеет никакого значения»; «Не нравятся большие, шумные города»; «Меня ничего не связывает и не держит».

Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза («Если работа интересная»; «Все зависит от самой компании»).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, стали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 п.п.).


Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 3—25 марта 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Вопрос: «Вы бы согласились переехать в город с населением менее 300 тысяч человек ради работы с зарплатой в 2 раза выше вашей сегодняшней зарплаты/зарплаты на последнем месте работы?»

Теги: Опрос

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