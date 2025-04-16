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48% россиян мечтают о квартире в элитном ЖК, но лишь 2% покупают такую недвижимость

16 апреля 2025 11:11
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48% россиян мечтают о квартире в элитном ЖК, но лишь 2% покупают такую недвижимость

48% россиян мечтают о квартире в элитном ЖК, 28% опрошенных подойдет недвижимость в качественной новостройке, а каждый десятый хотел бы жить в историческом здании. Монолитные и кирпичные дома предпочитают две трети опрошенных, в то время как панельные и блочные – только треть. Об этом говорят данные совместного исследования СК «Росгосстрах» и Циана[1].

Для комфортного проживания 45% респондентов нужен метраж 70-100 кв. м, а каждому пятому будет достаточно 50-70 кв. м. Самыми востребованными у россиян стали «двушки» (35%) и «трешки» (28%), а на третьем месте расположились однокомнатные квартиры (19%). Чаще всего респонденты выбирают жилье на 2-5 этажах (47%), а жить предпочитают в домах средней этажности (26%). При этом «высотки» от 26 этажей пользуются меньшим спросом (5%).

Кроме этого, одной из характеристик идеальной квартиры стал приятный вид из окна: среди предпочтений россиян – горы (28%), парки (26%) или водоемы (21%). 

Хорошая звукоизоляция важна для трети респондентов. Просторная кухня необходима 23% опрошенных, а панорамные окна – 22%. Каждый пятый считает наличие высоких потолков важным атрибутом жилья мечты.

Треть респондентов предпочли бы жить в тихом спальном районе, еще четверть – за чертой большого города. В центре мегаполиса хотели бы обосноваться только 19% россиян. При этом в топ городов, в которых опрошенные желали бы приобрести квартиру, попали Москва (19%), Сочи (15%), Санкт-Петербург (11%) и Калининград (10%).

Помимо самого жилья, россияне обращают внимание и на окружающее пространство. К идеальной квартире должны «прилагаться» хорошие соседи (33%), развитая инфраструктура (31%) и низкий уровень шума (27%). Также респондентам важно, чтобы в их районе были парки (23%) и благоприятная экологическая обстановка (21%).

На покупку такой недвижимости каждый пятый опрошенный готов потратить 5-10 млн рублей, столько же заплатили бы 3-5 млн рублей, а еще 14% отдали бы 10-15 млн рублей за квартиру мечты. Для сравнения – средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в городах-миллионниках составляет около 8 млн рублей, однако в популярных локациях цены заметно выше: в Москве – 20 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 12,5 млн рублей, в Сочи – 16,5 млн рублей, в Калининграде – 8,5 млн рублей. 

«Желания потенциальных покупателей не всегда соответствуют их реальным возможностям. Почти половина россиян хотели бы жить в ЖК премиального сегмента, но лишь единицы могут позволить себе такое приобретение, а бюджет, который планируют потратить на покупку недвижимости в 2-4 раза ниже реальной стоимости жилья в популярных городах», — комментирует эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

[1] Репрезентативный опрос проведен в марте 2025 года среди 2546 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ. Данные Циан включают обработанную статистику по поведению пользователей сервиса на форме поиска в марте 2024-марте 2025

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