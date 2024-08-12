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46% мужчин не пойдут на встречу с девушкой, которая увеличивала губы

12 августа 2024 10:36
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46% мужчин не пойдут на встречу с девушкой, которая увеличивала губы

В рейтинге самых раздражающих изменений в женской внешности лидирующую позицию занимает увеличение губ. Среди опрошенных мужчин 46% заявили, что не пойдут на свидание с девушкой, посетившей данную процедуру. Об этом говорится в результатах исследования приложения для знакомств «Мамба», с которыми ознакомились «Известия» в понедельник, 12 августа.

При этом, говоря о себе, 91% парней и 60% девушек сообщили, что никогда не прибегали к хирургическим вмешательствам в вопросах внешности. Еще 25% женщин планируют сделать пластику, этот пункт в списке дел на будущее есть также у 5% мужчин.

Среди участников опроса 53% девушек и 69% парней рассказали, что уверены в том, что смогут с первого взгляда самостоятельно определить, делал ли пластику человек, с которым они познакомились в приложении.

Кроме того, эксперты узнали, что почти каждый пятый респондент мужского пола не против оплатить пластическую операцию для своей возлюбленной и исполнить ее мечту об идеальном теле. Однако 23% мужчин признались, что не будут рассматривать женщину, у которой есть татуировки, в качестве потенциальной жены и матери своих детей.

«В ходе исследования также выяснилось, что более 14% мужчин не только готовы оплатить пластическую операцию, но и с удовольствием подскажут, что следует поправить любимой женщине во внешности. А вот тактичные 40% участников опроса придерживаются девиза «ее тело — ее дело», поэтому бремя принятия решений о внесении каких-либо изменений в свою внешность будет лежать только на девушке», — отметили эксперты.

Говоря о тратах на себя, четверть респонденток признались, что стоимость их бьюти-процедуры может доходить до 10 тыс. рублей, еще у 18% она составляет более 10 тыс. рублей в месяц. В то же время 64% мужчин выделяют из бюджета меньше 1 тыс. рублей на бьюти-сферу. Еще 12% готовы потратить до 2 тыс. рублей и 14% до 5 тыс. рублей соответственно.

Также выяснилось, что каждая вторая россиянка одобряет посещение мужчиной косметологического кабинета и не считает подобные изменения привлекающими внимание.

В топ-5 любимых процедур у респондентов обоих полов вошли маникюр, педикюр, эпиляция и стрижка, уход за кожей лица: маски, пилинги, чистка кожи у девушек и массаж у парней. При этом уколы ботокса встречаются в ежемесячных чек-листах у 11% дам и 1% мужчин, добавили в приложении.

Теги: Опрос

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