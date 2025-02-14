42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты

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Почта России провела среди своих клиентов опрос и узнала, что они считают самым главным в отношениях, как проявляют любовь сами и каких жестов ждут от близких. Ну и, конечно, какие предпочитают дарить и получать подарки — от почтовых открыток до ювелирных украшений.

42% респондентов считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты. Эмоциональную поддержку больше всего ценят 35% опрошенных. Только 12% в паре обязательны общие интересы и хобби.

Поддержка и забота — главное проявление любви для 60% респондентов. Для 16% участников очень важно проводить время вместе, ни на что не отвлекаясь. Почти столько же, 15% опрошенных, больше всего ценят физическое проявление любви: объятия и поцелуи. И только 10% — сторонники чего-то материального: они выбрали вариант «небольшие сюрпризы в повседневной жизни».

Среди способов рассказать о своих чувствах лидирует отправка виртуальных открыток в мессенджеры: так порадовать любимых предпочитают 34% россиян. Заказывает цветы 31% опрошенных. Значительная часть респондентов выбирают методы, проверенные временем: 16% отправляют открытки с признаниями в любви, 14% пишут любимым письма и столько же отправляют посылки с подарками Почтой.

В целом лучшим знаком внимания 54% респондентов считают совместное времяпрепровождение. Получать подарки-сюрпризы любят 28% опрошенных, а ужин при свечах радует 8%.

Самым романтичным подарком 25% участников опроса находят цветы, поровну (21%) поделились те, кто выбирает ювелирные украшения и что-то сделанное своими руками.

День святого Валентина отмечают лишь 30% опрошенных. Примечательно, что больше половины (52%) из них предпочитают праздновать его дома в формате тихого вечернего кинопросмотра. 23% респондентов выбирают ужин в ресторане, 12% — совместные прогулки на природе, а в романтические путешествия отправляются лишь 8%.