Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
В Самарской области стало меньше первоклассников
В Самарской области стало меньше первоклассников
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты

14 февраля 2025 11:29
99
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты

Почта России провела среди своих клиентов опрос и узнала, что они считают самым главным в отношениях, как проявляют любовь сами и каких жестов ждут от близких. Ну и, конечно, какие предпочитают дарить и получать подаркиот почтовых открыток до ювелирных украшений. 

42% респондентов считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты. Эмоциональную поддержку больше всего ценят 35% опрошенных. Только 12% в паре обязательны общие интересы и хобби.

Поддержка и забота — главное проявление любви для 60% респондентов. Для 16% участников очень важно проводить время вместе, ни на что не отвлекаясь. Почти столько же, 15% опрошенных, больше всего ценят физическое проявление любви: объятия и поцелуи. И только 10% — сторонники чего-то материального: они выбрали вариант «небольшие сюрпризы в повседневной жизни». 

Среди способов рассказать о своих чувствах лидирует отправка виртуальных открыток в мессенджеры: так порадовать любимых предпочитают 34% россиян. Заказывает цветы 31% опрошенных. Значительная часть респондентов выбирают методы, проверенные временем: 16% отправляют открытки с признаниями в любви, 14% пишут любимым письма и столько же отправляют посылки с подарками Почтой.

В целом лучшим знаком внимания 54% респондентов считают совместное времяпрепровождение. Получать подарки-сюрпризы любят 28% опрошенных, а ужин при свечах радует 8%.

Самым романтичным подарком 25% участников опроса находят цветы, поровну (21%) поделились те, кто выбирает ювелирные украшения и что-то сделанное своими руками.

День святого Валентина отмечают лишь 30% опрошенных. Примечательно, что больше половины (52%) из них предпочитают праздновать его дома в формате тихого вечернего кинопросмотра. 23% респондентов выбирают ужин в ресторане, 12% — совместные прогулки на природе, а в романтические путешествия отправляются лишь 8%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы популярные места для свиданий в Самаре
14 февраля 2025, 11:55
Названы популярные места для свиданий в Самаре
В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Самаре вошли рестораны, тематические развлечения — например, экскурсии по крышам, курсы и мастер-классы. Общество
60
74% россиян оценили ремонт однушки в 500 тыс. рублей в 2025 году
14 февраля 2025, 11:02
74% россиян оценили ремонт однушки в 500 тыс. рублей в 2025 году
Каждый пятый участник опроса (20,6%) заявил о готовности делать ремонт в кредит. Общество
97
Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина
14 февраля 2025, 10:54
Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина
19% опрошенных не отказались бы от пополнения инвестиционного или накопительного счета, а также от покупки криптовалюты. Общество
112
В центре внимания
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
16
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
72
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
134
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
939
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
534
Весь список