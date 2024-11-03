4 ноября состоится торжественное открытие выставки «Самара», посвященной достижениям региона

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4 ноября 2024 года в 10.00, в День народного единства, состоится торжественное открытие выставки «Самара» в музее им. П.В. Алабина, которая станет продолжением экспозиционного проекта «Россия», представленного в 2024 году на ВДНХ в Москве. Выставка будет открыта по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба министерства.



На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии. В том числе - технология создания виртуальной реальности. Также создана «событийная площадка», на которой будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми. Здесь же о достопримечательностях каждого городского округа и муниципального района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать еще больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и планах в промышленности, науке и инновациях, традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях.



Программа открытие выставки «Самара»:



10.00 Начало работы выставки.

11:00-11.50 Этноквиз по культуре, традициям и обычаям народов Самарской области от этнографического комплекса «Парк дружбы народов».

11:00-11.50 Мастер-класс по изготовлению народных кукол от этнографического комплекса «Парк дружбы народов».

12.00-12.40 Начало Церемонии открытия региональной выставки «Самара», концертные номера и музыкальная программа.

12.45-13.00 Сессия открытия выставки Креативных индустрий, презентация недели Гастрономии и представление мер поддержки креативных индустрий в Самарской области (А. Сорокина, Л. Названова).

13.00-13.45 Презентация «Применение культурного кода при создании концепций заведений. Кейс: Ремесленная пекарня «Белотурка» (Е. Реймер).

14.00-14.30 Презентация «BELUGA. 20 лет в ресторанном бизнесе» (представители ресторана «Белуга»).

14.00-14.50 Лекция директора этнографического комплекса «Парк дружбы народов» Светланы Кондратьевой «Мир и согласие»

14.30-15.00 Презентация «Концепция авторской кухни. Сезонность блюд и локальные продукты. Ведение ресторанного бизнеса в регионе» (представители ресторана «Дуся»)

15.00-15.40 Награждение экскурсоводов-участников международного форума - выставки «Россия» «Проводники смыслов»

15.15-15.45 Презентация проекта «Волжские сезоны»

16.00-17.30 Поздравление семейных пар, проживших вместе 50 и 60 лет

16.00-17.00 Презентации «Описание концепции и процессов реставрации ОКН под ресторан» и «Описание гастрономии и концепции кухни»

(ресторан «Гринберг», М. Бароновская, Н. Арапов)

17.15-17.45 Презентация «Платформа создания UGC контента для продвижения отраслей креативной экономики» (И. Хальзов)

Фото: министерство туризма Самарской области