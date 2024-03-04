4 марта в Самарском зоопарке стартует конкурс «Лучший скворечник-2024»

В конкурсе могут принять участие все желающие.
Среди номинаций - «Самый уютный», «Самый креативный» и «Приз зрительских симпатий».
Критерии оценки работ:
-материал изготовления -дерево
-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника (скворечник должен быть безопасен для птиц)
-мастерство исполнения
-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)
-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать
ФИ участника, номер контактного телефона.
Прием работ осуществляется до 25 марта 2024 года до 18.00 (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка (либо на охране) по адресу ул. Ново - Садовая,146
Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц 1 апреля. Время уточняется.
Все участники конкурса получат сертификаты за участие в электронном виде. По окончании мероприятия скворечники можно будет забрать.
Контактный телефон: 8(846)926 11 27
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Фото: группа ВК зоопарка