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39 спортсменов отправились на военную службу в спортроту ЦСКА/Самара

17 ноября 2022 20:52
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В ближайшую неделю новобранцы пройдут «курс молодого бойца» - 40 часов занятий по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской и инженерной подготовке.

Спортивную роту ЦСКА в Самаре пополнили 39 профессиональных спортсменов, призванных на службу в Вооруженные силы России в рамках осеннего призыва.

Сегодня спортсмены убыли к месту службы со сборного пункта военного комиссариата Самарской области в Сызрани. Накануне они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты и набор предметов гигиены.

Ряды спортивной роты пополнили:

мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, серебряный призер Первенства мира Иван Гергет из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель Первенства Европы, бронзовый призер чемпионата мира Зульфат Гараев из города Набережные Челны Республики Татарстан, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель Первенства Европы, победитель Первенства России, победитель международного турнира «Борцовская Лига Поддубного» Павел Белкин из города Самара.

Помимо них в ряды спортроты попали 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника. Все призывники входят в состав сборных команд России по олимпийским видам спорта.

В ближайшую неделю новобранцы пройдут «курс молодого бойца» - 40 часов занятий по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской и инженерной подготовке. Также солдаты изучат общевоинские уставы, азы военно-политической подготовки и обеспечения безопасности военной службы.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео

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