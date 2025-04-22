35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»

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В Самаре, на площадке лицея №124, подвели итоги конкурса «Безопасная дорога глазами ребенка», который проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги». В этом году по шести номинациям - графика, компьютерная графика, живопись, макетирование, фотоискусство и плакат - в оргкомитет поступило более 500 заявок. Победителями и призерами стали 48 детей, в том числе 35 школьников из Самары.



В своих работах юные участники, дети от 8 до 18 лет, изобразили улицы и дороги Самары, региона и страны. На них изображено, например, строительство Крымского моста, ремонт дорог, безопасные дворы, представлены опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, и призывы соблюдать правила дорожного движения.



«Обеспечение безопасности детей на дорогах и профилактика детского травматизма - часть нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а ныне – нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему в регионе уже отремонтированы сотни километров дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения, - рассказал Алексей Степанов, координатор и идейный вдохновитель партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области. – Особенно важно рассказывать о дорожной безопасности детям – не только в преддверии летних каникул, но и в течение учебного года. Чтобы они уже с раннего возраста понимали, что дорога – это, прежде всего, ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей».



Областной конкурс «Безопасные дороги глазами ребенка» проводится в губернии уже шесть лет и направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Победители и призеры в каждой номинации награждены дипломами регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог и Министерства образования. Конкурсные работы, отмеченные жюри, участвуют в экспозиции и будут возращены после окончания работы передвижной выставки.

Фото: администрация Самары