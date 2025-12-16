35% компаний в РФ отказались от новогодних корпоративов

Я нашел ошибку
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В 2025 году 35% российских компаний не планируют проводить новогодние корпоративные мероприятия. Таковы данные исследования консалтинговой компании get experts, проведенного в конце ноября – начале декабря. Об этом аналитики компании рассказали в беседе с «Известиями» 16 декабря.

«Для сравнения, в 2023 году об отказе от корпоративов заявляли лишь 5% работодателей. Более половины (57%) из тех, кто отказался от праздника, назвали причиной оптимизацию затрат. Планы по организации праздничных активностей есть у 55% работодателей. Среди них 24% компаний выделили на мероприятие бюджет до 500 тыс. рублей, 32% — от 501 тыс. до 1 млн рублей», — уточнили в исследовании.

В 10% случаев бюджет составляет 2-5 млн рублей, а 4% компаний готовы потратить более 10 млн. Большинство работодателей (60%), подтвердивших проведение праздника, выбрали выездной формат, а 31% организуют его в офисе. Почти половина (48%) планирует тем или иным способом привлечь к празднованию удаленных сотрудников, в основном подключая их к офлайн-мероприятию онлайн.

Что касается новогодних подарков сотрудникам, то их планируют дарить 50% работодателей. Наиболее популярными вариантами стали подарочные карты и сертификаты (13%), брендированный мерч (12%) и сладкие наборы (7%). При этом доля компаний, дарящих подарки, за два года сократилась в 1,5 раза: с 76% в 2023 году до 52% в 2024-м. Вместе с тем 81% работодателей сохраняют традицию дарить подарки детям сотрудников, среди которых лидируют сладкие наборы (44%). Подарки ключевым клиентам и подрядчикам готовят в 48% компаний.

Среди работников мнения разделились: 40% считают проведение корпоративов важной частью корпоративной культуры, а для таких же 40% они не важны, причем 35% предпочли бы вместо праздника получить денежную премию. Самым значимым фактором лояльности для 54% профессионалов является выплата годовой премии, тогда как корпоратив и подарки отметили 26% и 20% соответственно. При этом 75% сотрудников вместо любого подарка хотели бы получить от работодателя премию. Среди самих подарков наиболее желаемыми оказались подарочные карты (48%), а самыми нежеланными — сладкие наборы (55%) и наборы чая или кофе (51%).

«Руководство многих компаний уже не первый год сталкивается с необходимостью оптимизации бюджетов — во многом из-за того, что годовые финансовые планы не были достигнуты, — комментирует результаты опроса директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина.

Однако, по ее мнению, такие активности являются важными инструментами мотивации и удержания персонала. Ключевую роль в этой ситуации играет прозрачная внутренняя коммуникация, объясняющая сотрудникам причины изменений. Передача инициативы командам по организации низкобюджетных форматов праздника может помочь сохранить атмосферу и доверие, что особенно важно на кандидатском рынке труда.

