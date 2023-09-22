320 молодых людей из Самарской области смогут отправиться в бесплатное «Больше, чем путешествие»

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В Самарской области стартовал специальный проект поощрения активной молодежи в субъектах Российской Федерации «Лидеры региона – 2023».

В рамках проекта 320 молодых людей из Самарской области смогут отправиться в бесплатное путешествие по России – в Республику Татарстан или Саратовскую область.

В каждый регион будет организовано несколько выездов: ближайшие запланированы в Татарстан. Здесь молодые люди посетят технопарки, IT-школу и знаменитый Иннополис, познакомятся с передовыми IT-проектами и погрузятся в мир информатики и программирования. Также участников проекта ждут экскурсии в музей-заповедник «Казанский Кремль», на острове-граде Свияжск и обзорная интерактивная экскурсия по Казани.

К участию в отборе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), имеющие достижения в сфере молодежной политики.

Экспертная комиссия будет осуществлять оценку заявок участников, портфолио, включающего не более 5-ти документов, отражающих наиболее высокие достижения участников в молодежной политике: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма; волонтерские книжки, членские билеты организаций молодежной политики (с приложением описания деятельности участника в свободной форме); документы, выданные образовательными организациями, подтверждающие активную внеучебную деятельность студентов, слушателей и соискателей.

Прием заявок по установленной форме на адрес электронной почты: bchpsamara@mail.ru в соответствии с графиком в зависимости от предполагаемой даты путешествия.

Проект реализуется в рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке министерства образования и науки Самарской области.

Фото: ru.freepik.com