3 марта в СО состоится проверка системы оповещения с включением электросирен

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3 марта на территории Самарской области начнется проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

Запуск системы оповещения будет осуществлен из ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напоминаем, что работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жителям региона необходимо включить телевизионные, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.

В 2021 году такие проверки запланированы 3 марта и 6 октября, передает облМЧС.

Фото из открытых источников