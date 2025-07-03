3 июля в самарском зоопарке День суриката

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3 июля в 13-00 в самарском зоопарке День суриката.

Сурикаты - удивительные животные, в дикой природе, обитающие в Африке. Это довольно сообразительные, и изящные зверьки, которые подолгу могут стоять столбиками, обладают хорошим зрением и довольно легко приручаются.

В зоопарке живет семейка сурикатов - самка и три самца.

На мероприятии посетители узнают много интересных фактов об этих животных, их семейной жизни в дикой природе и в зоопарке.

Для посетителей проведут показательное кормление, для детей -викторина о сурикатах.

Участие в мероприятии по входным билетам.

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