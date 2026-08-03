Авито Подработка провела опрос среди более чем 1 400 работающих россиян и выяснила, в каких креативных сферах они подрабатывали и почему они выбрали такое направление. Результаты опроса показали: 44% опрошенных с опытом творческой подработки признались, что выбирают ее прежде всего ради дополнительного дохода, а 36% отметили, что такая занятость позволяет заниматься тем, что им действительно интересно.

Россияне с опытом подработки в творческих направлениях чаще всего подрабатывали в сфере копирайтинга, редактуры и создания контента (17%). Еще 15% пробовали себя в фото- и видеосъемке, монтаже, 12% — в организации мероприятий и столько же — в дизайне. В числе других креативных направлений оказались музыка, звук и озвучка (11%), SMM, маркетинг и PR (10%), а также иллюстрация, анимация и 3D (9%).

Опыт творческой подработки заметно чаще встречается у молодых исполнителей. Среди опрошенных 18–24 лет его не было только у 27%, тогда как среди россиян 45–54 лет доля тех, кто ни разу не пробовал себя в творческой сфере, достигает 53%.

Лидерство среди молодежи делит копирайтинг, редактура и создание контента — это направление возглавляет рейтинг как у респондентов 18–24 лет (23%), так и у 25–34 лет (26%). Интересно, что интерес к креативной подработке в целом снижается с возрастом: если среди молодежи копирайтинг остается самым популярным направлением, то у респондентов 55–64 лет он занимает лишь 7%, а у группы 65+ показатель немного выше — 12%.

При этом у старших возрастных групп на первый план выходят другие направления, но в меньшим процентом: у респондентов 55–64 лет самым популярным видом креативной подработки стала организация мероприятий (16%), а у группы 65+ — фото- и видеосъемка с монтажом (13%)

Еще 29% опрошенных уверены, что творческая подработка дает больше свободы и гибкости, чем основная работа. Стоит отметить, что для 16% респондентов подработка в креативной сфере становится одним из способов сменить направление деятельности или двигаться в сторону карьерного роста.