29 июня — дополнительный день приёма граждан в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области

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Начиная с марта 2024 года, график приема для граждан в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области был расширен. Теперь, помимо основного обслуживания по будням, офисы Отделения фонда принимают посетителей и в дополнительный день — каждую последнюю субботу месяца. В июне эта дата приходится на 29-е число. В этот день граждане и организации так же могут получить весь перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР.

«Благодаря новому графику нам удалось улучшить качество обслуживания граждан и повысить доступность получения предоставляемых услуг. Теперь работающие жители Самарской области могут обратиться за услугами в удобное для них время — выходной день», — прокомментировала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

29 июня клиентские службы Отделения СФР по Самарской области будут вести приём посетителей по следующему графику: с 8:00 до 14:00 в городских округах и с 8:00 по 12:00 — в муниципальных районах. Ознакомиться с полным перечнем адресов клиентских служб можно здесь (https://sfr.gov.ru/branches/samara/info/~0/7862).

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).

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