27 апреля «Паровоз Победы» сделает остановки на двух станциях Самарской области

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27 апреля в 09:00 на первой платформе железнодорожного вокзала Кинель состоится торжественная встреча «Паровоза Победы» Куйбышевской железной дороги. В 11:00 поезд отправится по графику на следующую станцию своего почетного маршрута и уже в 16:00 исторический состав можно будет встретить в Похвистнево. У жителей города Похвистнево будет практически два часа, чтобы познакомиться с военной экспозицией на колесах. В 17:50 состав отправится в Уфу.

Время указано местное.

Во главе военно-исторического состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. В поезд также включены шесть платформ с военной техникой времен Великой Отечественной войны, в числе которых будет советский танк Т-34, и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

В торжественной встрече поезда примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители региональных органов власти, ветераны, железнодорожники и члены их семей, жители города и пассажиры.

Все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года – встречи солдат, вернувшихся с фронта, и праздничного концерта с лучшими творческими коллективами Самарской области.