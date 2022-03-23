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25 марта в Тольятти стартует фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс-2022»

23 марта 2022 15:17
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Цель фестиваля - социализация детей и подростков посредствам создания творческой площадки для раскрытия и реализации их творческого потенциала в области визуальных искусств.

Более 1500 юных акул пера и видеоискусства ежегодно становятся участниками фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс-2022».

Цель фестиваля - социализация детей и подростков посредствам создания творческой площадки для раскрытия и реализации их творческого потенциала в области визуальных искусств.

Среди задач фестиваля - создание условий для саморазвития, ответственного самоопределения и профориентации детей и подростков, поддержка их кино и медиапроектов, а также формирование у детей и подростков общечеловеческих ценностей.

Фестиваль направлен на повышение профессионального уровня творческих коллективов, поддержка кино- и медиастудий, школьных и молодёжных СМИ, обмен опытом кино- медиа-педагогов и руководителей детских и молодёжных кино и медиастудий, патриотическое воспитание молодёжи.

Организаторами фестиваля являются Самарское региональное представительство ОО ДО «Лига юных журналистов» и Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект».

Фестиваль проводится при поддержке Общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» и Творческого объединения «ЮНПРЕСС». 

География участников фестиваля охватывает территорию всей России: от Крыма до Владивостока. 

В дни работы фестиваля его участники пройдут образовательную программу, включающую в себя мастер-классы и творческие встречи с ведущими кинематографистами России, творческие командировки к достопримечательностям Самарской губернии и просмотр творческих работ.  

В заочном конкурсе фестиваля участвуют регулярно издаваемые печатные СМИ (газеты, журналы), а также такие работы экранного творчества, как игровое кино в любом жанре, образовательные фильмы, уроки–лекции, документальное кино, анимационные фильмы, телесюжеты, трейлеры, социальные и рекламные ролики, музыкальные клипы, телевизионные программы.

Номинации конкурса:

«Великая и непобедимая»

«Диалог поколений»

«Научно-образовательный фильм»

«LADA на трассах мира»

«Непокоренные»

 «Лучшие киносценарии детско-юношеских фильмов» (памяти Ксении Драгунской).

Важным этапом творческих заданий будет раскрытие темы «Самарская область как объект туристической привлекательности», до которых съемочные группы приезжают на автомобилях «LADА», предоставленные дилерами ПАО «АВТОВАЗ».

Конкурсные работы фестиваля проходят заочный и очный этапы. В очном этапе примут участие более 220 человек. Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются Дипломами и Призами фестиваля. 

 

Фото:   правительство СО

 

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