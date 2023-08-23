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25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
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25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»

23 августа 2023 14:57
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Для гостей и жителей Самары выступит 4 оркестра.

В пятницу, 25 августа, у памятника Александрийским гусарам (г.Самара, ул.Шостаковича, 7) в 18.00 состоится заключительный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки». На протяжении лета два раза в месяц, по пятницам, военные духовые оркестры Самарского и Тольяттинского гарнизонов, а также музыкальные коллективы города Самары радовали гостей и жителей нашей области своим искусством и живой музыкой. В программе вечеров звучала классическая и духовая музыка лучших отечественных и иностранных композиторов, военные марши, вальсы, художественная декламация и музыкальные номера в исполнении известных артистов и духовых оркестров.

Для финального вечера Дом офицеров Самарского гарнизона, Союз «ВИК Бессмертные гусары», командование Второй гвардейской общевойсковой армии и региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области  подготовили особую программу концерта с элементами плац-парада. Для гостей и жителей Самары выступит 4 оркестра:

• военный оркестр Тоцкого гарнизона;

• военный оркестр Новосибирского гарнизона;

• военный оркестр Шиханского гарнизона Саратовской области;

• военный оркестр гвардейской Александрийской бригады под управлением гвардии майора Вячеслава Ворушилова, бессменного координатора проекта «Летние вечера духовой музыки».

На площадке возле Дома офицеров снова зазвучит музыка, являющаяся неотъемлемой частью истории нашей страны, ставшая частью её культурного кода. Всем известные вальсы, марши, танго, популярные эстрадные композиции будут представлены в оркестровой аранжировке. Также в программе концерта – стихи офицеров 5-го гусарского Александрийского полка о любви к Отечеству и верности воинскому долгу. Часть произведений будет представлена широкой публике впервые.

«Летние вечера духовой музыки» с каждым годом привлекают все больше слушателей и участников – в этом году к проведению концертов в центре Самары присоединились три новых военных оркестра. На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской музыкальной культуры, проект «Летние вечера духовой музыки» приобретает важное патриотическое звучание и призван объединить жителей и гостей Самары, любящих и ценящих военно-музыкальное искусство, а также выразить свою поддержку Армии России.

Всех желающих приглашают присоединиться к заключительному концерту третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки».

25 августа 18.00, г. Самара, ул. Шостаковича, 7 (памятник Александрийским гусарам).

Вход свободный.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Мероприятия

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