22 июня, День памяти и скорби, Самарская область отметит вместе со всей Россией

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В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Она была одним из самых тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна.

22 июня 2021г. Самарская область в единстве со всей Россией отметит День памяти и скорби. Жители области станут участниками масштабных международных, всероссийских и областных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о павших мирных гражданах и солдатах Советского Союза, которые отдали свою жизнь ради Победы над фашизмом. Цель этих мероприятий – ещё раз напомнить людям о важности сохранения мира на Земле, не допустить повторения трагических, полных жестокости событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Традиционно центральные памятные мероприятия пройдут в Самаре на площади Славы.

В ночь с 21 на 22 июня Самара наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями впервые примет участие в международной акции «Огненные картины войны»: участники акции в разных регионах создадут «огненные картины войны» – изображения из свеч, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу.

Нынешняя Самара во времена Великой Отечественной войны носила название Куйбышев. Наша область стала «запасной столицей» Советского Союза. Помимо дипломатических представительств, здесь были размещены заводы. У каждого региона существует свой символ Победы, для Самарской области это, конечно, легендарный штурмовик «Ил-2». Именно поэтому участники акции в Самаре – 100 волонтёров регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» – создадут из 12 тысяч свеч знакомое всем изображение нашего самолёта.

Работа над самарской огненной картиной начнётся на площади Славы уже в 19:00 21 июня с нанесения рисунка, первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты в знаковом месте Самары, рядом с Вечным огнём, возникли огненный «Ил-2» и слово «Помним».

В 00:00 22 июня пройдёт ставшая традиционной международная акция «Свеча памяти». В память о тех, кто дал нам право на жизнь, подарил радость встречать каждый новый мирный день, участники акции возложат лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

С 19:00 21 июня на большом видеоэкране, установленном на площади Славы, будет вестись трансляция «Книги памяти» – имён погибших в Великой Отечественной войне уроженцев Самарской области.

С 9:00 до 21:00 в ходе областной акции «Перекличка постов №1» воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

С 9:00 до 12:00 в амфитеатре площади Славы пройдёт всероссийская акция «Аист на крыше». Участники акции – молодые самарцы – хором исполнят песню «Аист на крыше». К ним смогут присоединиться все желающие, оказавшиеся в этот момент рядом.

В 11:00 в парке Победы Самары на площадке скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» под мраморные тумбы будут уложены капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области. Капсулы доставят участники автопробега «Они первыми вошли в бессмертие».

Напомним, автопробег стартовал 10 июня из Самарской области в составе: 2 легковые автомашины, 3 тягача (полноприводные автомашины), 3 ретро-машины времен ВОв. Его участники проедут 5000 км по маршруту: Самара – Ржев – Старая Русса – Великий Новгород – «Невский пятачок» (г.Кировск Ленинградской области) – Пряжа – Петрозаводск – Медвежьегорск – Нижний Новгород – Ульяновск – Самара. Мероприятие посвящено 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг. Пограничники были первыми, кто вступил в бой на государственной границе нашей страны. Из парка Победы участники автопробега отправятся на площадь Славы, на церемонию возложения цветов к Вечному огню.

С 12:00 до 14:00 на площади Слаы будет проходить новая для самарцев всероссийская патриотическая акция «Синий платочек». Волонтеры акции раздадут жителям Самары синие платочки в знак памяти о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу. «Синенький скромный платочек» ассоциируется с одноимённой песней в исполнении Клавдии Шульженко, он является символом мирного неба и женской верности.

Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Возможность приобрести у волонтеров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена жителям и гостям Самары, пришедшим на площадь Славы почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма.

В 12:30 на площади Славы начнут строиться группы для возложения венков и цветов к Вечному Огню. Начало церемонии – в 13:00. К Вечному огню у горельефа «Скорбящей матери-Родине» будут возложены цветы от Губернатора Самарской области, от командования 2-й гвардейской общевойсковой армии и руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по Самарской области, от руководителей ветеранских организаций Самарской области. Прозвучит Гимн Российской Федерации, будет дан 10-кратный ружейный залп.

Кульминацией событий 22 июня станет трансляция общероссийской минуты молчания. Она будет объявлена в 13:15 (в 12.15 по московскому времени). Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны. Общая минута молчания современной России – это напоминание миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне. Символ общей и вечной народной памяти о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия.

Трансляция общероссийской минуты молчания пройдёт на телеканале «Губерния», сайте sova.info, и в официальной группе СОВА в социальной сети «ВКонтакте», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».