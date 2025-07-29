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200 экземпляров поэтического сборника передадут бойцам СВО и в библиотеки Самары

29 июля 2025 16:18
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В сборник вошли 39 стихотворений известных и начинающих поэтов, незрячих и слабовидящих авторов, ветеранов СВО и близких бойцов, принимающих участие в СВО.

28 июля на базе клуба Совета ветеранов СВО города Самара состоялась презентация патриотического поэтического сборника «Будет утро и светлым, и звонким…», созданного по инициативе Самарской областной библиотеки для слепых при поддержке администрации города. 

«Творчество всегда отражало события, происходящие в мире и в стране, и здорово, что сейчас творческие люди Самары и области объединились для создания патриотического сборника стихов. Сделали это не потому что «надо», а потому что искренне хотят выразить свои мысли и чувства, поддержать тех, кто сейчас на фронте, и сохранить память о погибших. Благодарю всех авторов, мы обязательно передадим несколько экземпляров сборника «за ленту» нашим ребятам», - сказал заместитель председателя Совета ветеранов СВО города Самара Марат Милюков.

В сборник вошли 39 стихотворений известных и начинающих поэтов, незрячих и слабовидящих авторов, ветеранов СВО и близких бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, из Самары, Чапаевска, Кинеля, Октябрьска, Похвистнево, Отрадного, Богатовского, Волжского, Приволжского и Шенталинского районов. Они отобраны по итогам литературного конкурса членами Самарской областной писательской организации во главе с председателем, секретарём Союза писателей России Александром Громовым. 

«Все началось с одного стихотворения, которое прислала нам читательница, жительница Самары Светлана Манакина.  Затем мы получили второе, третье стихотворение и поняли, что люди хотят высказаться на тему, которая волнует сегодня всех нас, и что эти поэтические строки обязательно должна услышать широкая аудитория. Наша миссия как библиотеки – собрать, сохранить и передать это литературное наследие следующим поколениям», – сказала   и.о. директора Самарской областной библиотеки для слепых Ольга Вологодская.

Тираж поэтического сборника на сегодняшний день составляет 200 экземпляров. Книги передадут в библиотеки города и области, часть из них отправят на фронт вместе с очередным гуманитарным конвоем.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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