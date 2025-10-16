Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
20 октября на теле-радиопередающих станциях региона пройдут плановые профилактические работы 

16 октября 2025 16:05
136
С перерывами в трансляции телерадиоканалов.

20 октября на радиотелевизионных станциях (РТС, РТПС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования. 

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.

20 октября с 02:00 час. до 11:00 час. МЕСТНОГО времени

планируются кратковременные отключения:

- пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района); 

- радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» на РТС Самара, Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

20 октября с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) планируются остановки трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

20 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

Фото:  freepik.com

Самара

