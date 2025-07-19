20 мотоциклов и 2 автомобиля УАЗ отправили из Самары в зону СВО

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В зону проведения спецоперации из Самары ушел очередной гуманитарный конвой. В составе груза весом более 50 тонн – 20 мотоциклов, 2 автомобиля УАЗ, детекторы дронов, РЭБ и другое необходимое оборудование.

Груз бойцам доставляет руководитель департамента транспорта администрации Самары Владимир Чичёв совместно с добровольческой группой.

Гуманитарная посылка сформирована силами администрации Самары совместно с предприятиями ООО «Ирбис», ООО «Самара Авто Газ», ИП Вербицкий Роман Андреевич, ООО «Нерудпром», ООО «Авторитет», МП «ТТУ», ООО «ИнфраНефтегазСервис».

Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны на сайте администрации города https://samadm.ru.