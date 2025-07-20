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20 июля в Самарской области временно отключали мобильный интернет

20 июля 2025 21:19
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20 июля в Самарской области временно отключали мобильный интернет

20 июля, рано утром, вновь была объявлена опасность атаки БПЛА, из-за чего жители Самары столкнулись с очередным отключением мобильного интернета, пишет ГТРК-Самара.

Проблемы затронули несколько операторов мобильной связи, включая крупные компании. Пользователи жаловались на медленный интернет, а некоторые и вовсе на полное отсутствие сигнала. В результате многие не могли совершать интернет-звонки и пользоваться мессенджерами.

Подобные отключения в регионе происходят не в первый раз, поэтому региональные власти нашли способ, как помочь гражданам, открыв точки доступа с бесплатным вай-фаем. 

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