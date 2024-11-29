2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год 

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УФНС России по Самарской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов гражданами за 2023 год заканчивается 2 декабря. Имущественные налоги необходимо оплатить собственникам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости.

Выбрать можно любой удобный способ для оплаты: посетив банк, почтовое отделение или, не выходя из дома, через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», портал «Госуслуги». Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, мобильные приложения банков.

А тем, кто не успел в срок с оплатой, начиная с 3 декабря, начислят пени за каждый день просрочки. Кроме того, к должникам применяются меры принудительного взыскания: долги неплательщиков взыщут судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, арестовать имущество или наложить запрет на выезд за пределы России.

Региональная налоговая служба призывает жителей Самарской области оплачивать имущественные налоги своевременно - это вклад каждого в развитие своей страны, региона, города, поселка.