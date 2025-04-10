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19% самарцев полностью исключают возможность выполнения рабочих задач искусственным интеллектом

10 апреля 2025 11:39
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19% самарцев полностью исключают возможность выполнения рабочих задач искусственным интеллектом

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

19% самарцев полностью исключают возможность выполнения рабочих задач искусственным интеллектом. Каждый шестой сегодня считает, что современный ИИ способен взять на себя до 10% его профессиональных обязанностей, каждый пятый — от 10% до 25% обязанностей. Еще 17% уверены, что ИИ можно поручить от четверти до половины их задач. 10% считают, что компьютерные алгоритмы способны справиться с большей частью их обязанностей. В среднем же участники опроса оценили потенциал ИИ относительно выполнения их должностных обязанностей на 31%.

Согласно исследованию, мужчины больше доверяют новым технологиям. Судя по ответам представителей сильного пола, в среднем треть их обязанностей может выполнять ИИ, тогда как среди женщин этот показатель ниже — 26%.

Работники старше 45 лет демонстрируют наибольший скепсис в отношении замены их труда алгоритмами: каждый четвертый представитель (24%) уверен, что ИИ не способен выполнять его профессиональные обязанности. Молодые сотрудники до 35 лет относятся к технологиям значительно лояльнее — доля скептиков среди них в 2 раза меньше, чем среди старшего поколения.

Среди представителей распространенных профессиональных групп выше всего же потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров (по их средним оценкам, нейросеть смогла бы выполнять более половины их рабочих обязанностей), однако каждый третий специалист контактных центров активно сопротивляется новым технологиям: «Клиентам важен человеческий эмоциональный отклик, чего ИИ пока обеспечить не может». Маркетологи считают возможным передать алгоритмам в среднем 37% своих рабочих функций, пиарщики — 34%.

В среднем по стране, каждый второй россиянин пользуется нейросетями и успел составить о них свое мнение. За 2 года потенциал ИИ применительно к своим рабочим обязанностям стали выше оценивать не только операторы кол-центров, маркетологи и пиарщики, но и бухгалтеры, экономисты, продавцы. А вот мнение программистов о способностях современного ИИ ухудшилось: если в 2023 году разработчики считали, что искусственный интеллект может выполнять в среднем 37% их функционала, то сейчас этот показатель снизился до 28%. «Возможности ИИ сильно преувеличены. Его еще учить и учить», — комментируют IT-специалисты.

Теги: Опрос

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