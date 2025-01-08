19% самарцев испытывают гордость за качество своей работы в прошлом году

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Подводя итоги года в профессиональной сфере, горожане больше всего гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением поставленных задач. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Чем чаще всего гордятся самарцы в профессиональном плане? Судя по ответам, 19% испытывают гордость за качество своей работы. 16% считают достижением завершение профессионального обучения, успешное прохождение аттестации. Каждый девятый гордится выполнением поставленных планов, а каждый двадцатый — тем, что весь год работал стабильно. По 3% гордятся повышением уровня дохода и успешным прохождением всевозможных проверок. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 2% горожан соответственно.



Женщины чаще мужчин считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок, а мужчины — выполнение поставленных задач, стабильный труд и повышение уровня дохода.



В топе заслуг, не связанных с работой, — изучение иностранных языков и освоение различных творческих навыков (16%), личностный рост (14%), занятия спортом (10%), семейные радости (8%) и обустройство дома (3%). Причем мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей.





Время проведения: 13—26 декабря 2024 года