18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона

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«Берег Вавилона» - это спектакль-променад, лауреат творческого проекта «РУПОР63», проводимого при поддержке губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, департамента культуры и молодежной политики г.о. Самары, а также при поддержке партнера проекта ФГБОУ ВО «СГИК».

Как это будет происходить?

⁃ Зарегистрируйтесь на удобное время здесь: https://vingradlili.timepad.ru/event/1766705/

Распечатывать билет не нужно. В форме вас попросят оставить контактные данные, чтобы в случае плохой погоды организаторы могли предупредить о переносе.

⁃ Оденьтесь по погоде.

Одежда и обувь должны быть удобными для простых физических упражнений и бега на улице.

⁃ Возьмите с собой наушники и заряженный телефон с доступом в интернет.

На месте нужно будет запустить mp3-файл по нашей ссылке.

⁃ Подготовьтесь к встрече на точке старта с организаторами и перформерами.

Перформеры расскажут о том, как правильно бегать.

⁃ Будьте готовы к пробежке в группе.

Спектакль подходит как для новичков, так и для тех, кто занимается спортом. Продолжительность спектакля 45-55 минут, но только 20 минут из них медленный бег с остановками (несколько минут бег, несколько минут передышка, снова бег несколько минут и так далее).

Начало в 17.40.

Событие разовое и больше не повторится!

Участие бесплатное.



Режиссер – Никита Славич

Куратор проекта «РУПОР63» – Яна Егорова