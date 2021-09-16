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18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона

16 сентября 2021 15:32
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Событие разовое и больше не повторится!

«Берег Вавилона» - это спектакль-променад, лауреат творческого проекта «РУПОР63», проводимого при поддержке губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области, департамента культуры и молодежной политики г.о. Самары, а также при поддержке партнера проекта ФГБОУ ВО «СГИК».

Как это будет происходить?

⁃ Зарегистрируйтесь на удобное время здесь: https://vingradlili.timepad.ru/event/1766705/
Распечатывать билет не нужно. В форме вас попросят оставить контактные данные, чтобы в случае плохой погоды организаторы могли предупредить о переносе.

⁃ Оденьтесь по погоде.
Одежда и обувь должны быть удобными для простых физических упражнений и бега на улице.

Возьмите с собой наушники и заряженный телефон с доступом в интернет.
На месте нужно будет запустить mp3-файл по нашей ссылке.

⁃ Подготовьтесь к встрече на точке старта с организаторами и перформерами.
Перформеры расскажут о том, как правильно бегать.

⁃ Будьте готовы к пробежке в группе.

Спектакль подходит как для новичков, так и для тех, кто занимается спортом. Продолжительность спектакля 45-55 минут, но только 20 минут из них медленный бег с остановками (несколько минут бег, несколько минут передышка, снова бег несколько минут и так далее).

Начало в 17.40.

Событие разовое и больше не повторится!

Участие бесплатное.

Режиссер – Никита Славич
Куратор проекта «РУПОР63» – Яна Егорова

 

Теги: Мероприятия

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