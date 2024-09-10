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18 500 обращений отработали специалисты самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»

10 сентября 2024 15:23
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На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.

За 1,5 года работы специалисты самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» отработали порядка 18 500 обращений. На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.

Социальные координаторы – Ильдус Бикбаев и Сергей Елхимов - сами являются ветеранами боевых действий. Поэтому бойцам и их семьям помогают с особой теплотой.

«Спасибо нашим социальным координаторам – ветеранам СВО за помощь и поддержку! Они как никто другой понимают, как это важно!», - отмечают бойцы.

Всегда на связи с Защитниками и представители администрации районов.  Семьям бойцов помогают решать в том числе бытовые вопросы: по проведению газа, доставке дров, покосу травы.

На совместном приеме руководства самарского филиала Госфонда, а также администраций районов и специалистов профильных служб и ведомств были решены вопросы оформления выплат, обучения и трудоустройства, высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации, содействия в санаторно-курортном лечении.

Руководитель самарского филиала Наталья Полянскова подробно рассказала обо всех мерах поддержки Фонда «Защитники Отечества», а также о видах помощи бойцам частных военных компаний.

«Мы помогаем нашим героям после возвращения с СВО с оказанием медицинской реабилитации, психологической помощи, трудоустройством, адаптацией жилья для ветеранов СВО с поражением двигательного аппарата и многим другим вопросам. Вопросы помощи бойцам и их семьям находятся на особом контроле руководства региона и Госфонда «Защитники Отечества». Мы надежное и крепкое плечо помощи, на которое наши герои и их близкие всегда могут положиться. Совместно мы оказываем и будем оказывать всю необходимую помощь», - подчеркнула руководитель филиала.

Наталья К. обратилась по вопросу получения земельного участка. Ее сын героически погиб в ходе специальной военной операции и был удостоен Ордена Мужества. Вопрос с земельным участком был решен оперативно. Также маме Защитника помогли с лекарственным обеспечением.

Ветерану СВО Герману Б. вместе с супругой помогут поступить в вуз. Мужчина учится в сфере государственного управления, чтобы в дальнейшем работать на благо Самарской области. Также боец с супругой подали заявки на участие в программе «Школа героев Самарской области». Проект был запущен по решению главы региона Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

«Школа героев» является региональным продолжением федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях. Сегодня в президентской программе участвует уже свыше 100 ветеранов СВО из Самарской области.

Помощь окажут и супруге бойца Алене Р. - совместно с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области организуют поездку для ее дочери в детский оздоровительный лагерь.

В Кошкинском районе команда филиала Госфонда также посетила центр занятости «Работа России». Здесь ветеранам СВО после возвращения помогают с трудоустройством. Так, ветерану Руслану И. помогли открыть собственное дело в сфере сельского хозяйства. Владимиру Г. окажут помощь с обучением управлению автогрейдером.

Кроме того, в центре занятости проводят встречи - защитники и их жены приходят пообщаться за чашкой чая, обсудить патриотические уроки мужества, помощь семьям, планы на будущее.

В районах свято хранят память о погибших Героях прошлого и нашего времени.

В Кошкинском районе посажен Сад Памяти в честь погибших бойцов в зоне СВО. Изначально международная акция «Сад памяти» была посвящена тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Но в этом году по инициативе самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» именные деревья начали высаживать также в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции.

 

Фото: Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества»

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