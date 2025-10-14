17 октября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

142

17 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2025-2026 учебный год.



Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений - обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Там же можно изменения списка предпочитаемых муниципальных образовательных организаций.



Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.



О предоставлении места для ребенка в муниципальной образовательной организации родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен» на Портале образовательных услуг Самарской области.



Обращаем внимание, что согласие на предоставленное место необходимо подтвердить письменно, обратившись в образовательную организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. В случае несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обратиться в МФЦ и написать письменный отказ.



В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия/несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Фото: pxhere.com