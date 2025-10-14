Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
17 октября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

14 октября 2025 17:07
142
Родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг СО.

17 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2025-2026 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений - обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Там же можно изменения списка предпочитаемых муниципальных образовательных организаций.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в муниципальной образовательной организации родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен» на Портале образовательных услуг Самарской области.

Обращаем внимание, что согласие на предоставленное место необходимо подтвердить письменно, обратившись в образовательную организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. В случае несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обратиться в МФЦ и написать письменный отказ. 

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия/несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:  pxhere.com

 

