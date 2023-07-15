17 июля отмечается День самарской символики

77

Самарская область имеет свой флаг, герб и гимн, — особые знаки, которые олицетворяют нашу самобытность.

22 сентября 1998 года Самарской Губернской Думой был принят Закон Самарской области «О государственных символах области», которым устанавливались региональные герб и флаг.

За эталон Герба Самарской области был принят герб, высочайше утверждённый 5 июля 1878 года. Так был возрождён исторический символ Самарской области.

Лазоревый щит, на котором изображен серебряный дикий козел с золотыми рогами. По правилам геральдики, золотой символизирует богатство, силу и постоянство, серебро – нравственную чистоту, лазурь – величие, красоту и ясность, червлень (тёмно-красный) – отвагу, героизм и великодушие.

Флаг Самарской области представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – красного, средней – белого и нижней – голубого цвета. В середине флага изображён Герб Самарской области.

На Руси белый цвет издревле олицетворял благородство и откровенность, синий – верность, честность, безупречность, целомудренность, красный напоминал о мужестве, смелости, великодушии, любви.

В этот день в учреждениях культуры региона пройдут специальные программы, которые познакомят жителей с символами малой родины: праздничные концерты, викторины и уроки краеведения, экскурсии и квесты.

В 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдут мероприятия для детей от 5 до 14 лет. В течение дня гости библиотеки смогут познакомиться с основными геральдическими, народными и неформальными символами Самарской области. Можно будет пройти квест на знание символов малой родины, познакомиться с книгами о нашем регионе и прочитать легенды и сказки Самарской области.

В конференц-зале Исторического парка «Россия — Моя история» в 16.00 пройдет очный турнир «Что? Где? Когда?» в рамках летней серии игр, приуроченных ко Дню Самарской символики.

17 июля в 18.00 в сквере ДЦ «Русич» г.Тольятти состоится концертная программа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Зрителям представят легенды и былины, песни и сказы жителей Самарской луки. В программе — выступления клуба юных организаторов досуга «Праздничный саквояж», вокальной студии «Вечер» и «ДиВиСи», инструментального дуэта «Рашен Калабашен».

Дом культуры «Железнодорожник» г.Октябрьск приглашает отметить этот день в городском парке. С помощью интерактивных площадок ребята смогут узнать, что любой город, даже самый маленький, имеет свой герб. Все пришедшие на праздник примут участие в различных увлекательных конкурсах, викторинах и развлекательных играх.

В библиотеке № 8 Самара состоится библиотечный урок по краеведению. На уроке гости библиотеки познакомятся с Самарской символикой и её историей. Кроме того участники мероприятия смогут поиграть в весёлую игру, с помощью которой вспомнят слова Самарского гимна.

Сотрудники Марьевской сельской библиотеки Пестравского района в рамках акции в центре села организуют информационную площадку, где жители и гости села Марьевка смогут принять участие в викторине «Символика Самарской области». Всем участникам и прохожим раздадут буклеты посвященные Гербу Самарской области, а также буклеты с историей флага и гимна «Самарская Губернская Дума – юным гражданам губернии».

Пешеходная экскурсия «Самарская символика в достопримечательностях моей малой Родины» пройдет в Похвистневском районе, селе Ахрат. Участники совершат пешеходную прогулку через лес, к роднику. Будут любоваться красотой родного края и говорить о символах Самарской губернии, о дубе, могучем и сильном дереве, ветви которого изображены на гербе Самарской области.

В Сызрани модельная библиотека-филиал № 2 им. В. В. Маяковского проведет историко–краеведческую викторину. Участники встречи познакомятся с историей возникновения Самарской символики, узнают о том, что изучает геральдика. В завершение мероприятия сотрудники библиотеки познакомят ребят с литературой о становлении Самарской губернии, о строительстве города — крепости Самары, об известных людях, прославивших город.

В 16:00 пройдет конкурс рисунков на асфальте «Символы Самарской Губернии», посвященный Дню Самарской символики у домов культуры ДК им. М. Жукова, ДК «Авангард», ДК п. Сердовино, ДК «Горизонт», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО