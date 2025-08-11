17 августа состоится Самарский международный марафон

155

В воскресенье, 17 августа, в 8-й раз состоится Самарский международный марафон, который будет необычным:

- впервые в его рамках будет разыгран командный чемпионат России по легкой атлетике в дисциплине «марафон»;



- определена новая стартовая площадка - площадь Куйбышева;

- размечена новая трасса в один круг по улицам, набережным и мостам Самары.

Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору: 3, 10, 21, 42 км, корпоративный старт, северная ходьба.

Регистрация по ссылке: reg.russiarunning.com/event/Sama...

Фото: минспорта СО