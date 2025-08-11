Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17 августа состоится Самарский международный марафон

11 августа 2025 19:58
155
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.

В воскресенье, 17 августа, в 8-й раз состоится Самарский международный марафон, который будет необычным:

- впервые в его рамках будет разыгран командный чемпионат России по легкой атлетике в дисциплине «марафон»;

- определена новая стартовая площадка - площадь Куйбышева;

- размечена новая трасса в один круг по улицам, набережным и мостам Самары.

Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору: 3, 10, 21, 42 км, корпоративный старт, северная ходьба.

Регистрация по ссылке: reg.russiarunning.com/event/Sama...

Подробности здесь.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025, 22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание. Политика
103
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
11 августа 2025, 20:47
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками. Здравоохранение
272
Приходите на набережную.
11 августа 2025, 20:37
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Приходите на набережную. Общество
124
В центре внимания
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
103
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
234
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
254
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
240
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
546
Весь список