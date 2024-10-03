13 педагогов из Самарской области принимают участие во Всероссийском форуме классных руководителей

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Форум классных руководителей - знаковое событие в сфере образования и воспитания. В этом году Форум объединит на площадке 1000 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов Российской Федерации и из Байконура. Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению Президента.

Для участия в форуме участники прошли сложный конкурсный отбор. Всего на Форум было подано более 40 000 заявок.

13 педагогов из Самарской области уже приехали в Москву и принимают активное участие в мероприятиях форума.

Первыми впечатлениями поделилась посол ФКР, учитель русского языка и литературы МБОУ г.о. Тольятти «Гимназия №77» Ольга Голубева.

«Классных руководителей поприветствовали министр просвещения Сергей Кравцов и вся команда ФКР. Сразу началась работа на различных площадках, многие представляют стенды, активности. Сегодня же состоялся урок «Разговоры о важном». Главный герой - Пëтр Толстой, депутат Государственной думы. Мы ожидаем три дня насыщенной программы, новых знакомств и обмена опытом».

Среди ключевых тем форума: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность своя и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации. Обсуждать эти и другие темы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

Стратегический партнер Форума классных руководителей – АНО «Диалог Регионы».

Фото: ЦУР СО