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13 молодёжных проектов Самарской области получили грантовую поддержку на сумму 5 миллионов рублей

2 июня 2025 12:40
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13 молодёжных проектов Самарской области получили грантовую поддержку на сумму 5 миллионов рублей

В мае 2025 года подведены итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжь гранты для физических лиц. Победителями из Самарской области стали 13 инициативных молодых людей, чьи проекты получили поддержку на общую сумму почти 5 миллионов рублей.

Конкурс охватывает 18 номинаций, включая добровольчество, развитие малых территорий, сохранение исторической памяти и поддержку молодёжного предпринимательства. Максимальный размер гранта на реализацию проекта составляет 1 миллион рублей.

Среди победителей — три проекта в сфере науки и технологий, разработанные сообществами молодых учёных. Особое внимание уделено социально значимым инициативам, включая проекты по профориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из ярких примеров является проект «Сельские военно-патриотические игры «Zащитник 2.0», направленный на патриотическое воспитание молодёжи.

«Патриотизм, историческая память, служение Отечеству относятся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы должны формировать в детях и молодёжи чувство патриотизма через интересные мероприятия и рассказы о достижениях страны. Именно поэтому мы создали продолжение проекта «Zащитник», которое получило грантовую поддержку», — поделился автор проекта Андрей Аверин.

Также были объявлены результаты грантовых конкурсов в рамках молодёжных форумов. Три самарских проекта стали победителями на площадках «Росмолодёжь.Предпринимай», «Росмолодёжь.Профи» и Международного молодёжного исторического форума «Сохранённая память».

Теперь перед победителями стоит задача реализовать свои инициативы в регионе. Для поддержки авторов проектов работает региональный Центр молодёжных проектов «МСО.Проекты», где опытные эксперты и амбассадоры готовы оказать помощь в достижении качественных результатов. Присоединиться к сообществу и познакомиться со всеми победителями можно в группе ВКонтакте:  https://vk.com/msoprojects63

Программа «Росмолодёжь.Гранты» является частью национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Нацпроект создаёт условия для самореализации молодых людей, поддерживает их инициативы и способствует формированию нового поколения профессионалов, готовых к активному участию в социально-экономическом развитии России.  

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