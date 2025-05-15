120 юных медийщиков региона стали участниками регионального МедиаФорума от Движения Первых

132

14 мая в Молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялся первый региональный молодежный МедиаФорум в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Мероприятие собрало 120 талантливых молодых людей из Самарской области, увлеченных медиа и творчеством.

Всероссийский проект «МедиаПритяжение» Движения Первых проходит в нашей стране уже в четвертый раз. Главная миссия проекта развивать единое детское и молодежное медиасообщество страны, транслировать в информационное пространство смыслы и ценности, которые разделяют участники Движения Первых.

Ребята могли стать частью проекта в двух форматах: индивидуально и в составе команды. В командном формате к проекту присоединились школьные медиацентры, медиаобъединения и детские студии. Школьники и студенты СПО объединялись в команды по 7 человек и выбирали одного совершеннолетнего наставника – педагога, куратора или советника.

Участников ждало два основных конкурсных этапа: муниципальный и заочный региональный. В рамках первого этапа юные медийщики создавали видео- и фотовизитки своей команды, а рамках второго этапа работали над разработкой настоящей информационной кампании.

По итогам отбора на региональный МедиаФорум съехались 15 лучших команд их разных муниципалитетов Самарской области. Команды представили результаты своих информационных кампаний, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 4 по 12 мая юные медийщики активно работали, посещая мероприятия регионального и муниципального уровня в качестве медиаволонтеров. Они создавали разнообразные медиапродукты: фото- и видеорепортажи, текстовые материалы, интервью, видеоблоги и прямые эфиры.

«На наших глазах формируется команда медиалидеров, которая в будущем будет формировать информационную повестку региона, объединять людей и транслировать истинные ценности молодёжной аудитории. Во время регионального этапа ребята учились работать в командах, использовали разные каналы коммуникации с жителями, нашли правильные подходы и получили реальный отклик — сотни реакций и десятки комментариев в соцсетях. Каждый лайк, каждый отклик — это подтверждение того, что проекты участников действительно стали значимой частью местной повестки. А они — проводниками смыслов и ценностей», - сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

На региональном МедиаФоруме команды представили работы перед экспертным советом, члены которого оценили их креативность, профессионализм и социальную значимость. В экспертный совет вошли руководители ведущих медиахолдингов региона и пресс-служб молодёжных региональных объединений, представители региональных СМИ и студенческих пресс-центров, а также действующие специалисты по созданию контента.

«Каждый из участников старается предложить новые идеи, мы рады их услышать и дать обратную связь — свои советы, наставления. Такой обмен опытом полезен не только для участников, но и для нас», - сказала директор Самарского областного вещательного агентства Наталья Родимова.

Подобные форумы помогают взращивать кадры для медиасферы: молодым участникам — набираться опыта, а наставникам — передавать свои знания, чтобы новое поколение могло развиваться на этой основе.

«Мы увидели несколько выступлений. Конечно, ребятам ещё есть куда расти, но самое главное на этом этапе — их интерес к медиа. Я уверена, что он будет только крепнуть, и, возможно, в будущем они выберут это дело своей профессией, делом всей жизни», — главный редактор интернет-журнала «Кому на Волге» и газеты «Волжская коммуна» Наталья Фёдорова.

Помимо защит в рамках регионального МедиаФоума прошли мастер-классы и лектории от экспертов в области медиа. Директор SMM-агентства Republic Антон Стеньков рассказал о том, как использовать нейросети так, чтобы работа в медиа стала легче и креативнее. Телеведущая утреннего шоу и авторской программы о науке Телеканала Губерния Инна Платонова научила ребят уверенно выступать перед аудиторией. А председатель общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе и выпускник «Мастерской новых медиа» Даниил Сиднев рассказал о том, как создавать контент с опорой на смыслы и ценности. Эти площадки позволили ребятам освоить самые востребованные медиатехнологии на практике и сделать первые шаги к карьере в медиа.

В завершении форума со сцены прозвучали слова напутствия от почётных гостей — больших профессионалов с сфере журналистики и медиа.

«Особенно ценно видеть энергию, любознательность и горящие глаза детей — ведь именно так начинается путь в профессию. В этом году «Комсомольской правде» исполняется 100 лет. Мы гордимся нашей историей, но ещё больше — нашим будущим. И мы уверены, что оно во многом зависит от таких ребят: талантливых, смелых, неравнодушных. Мы с радостью ждём момента, когда они подрастут, наберутся опыта и, возможно, придут работать в нашу команду», — руководитель пресс-центра «КП» в Самаре Анжелика Потеряхина.

По итогам МедиаФорума были определены победители: третье место заняла команда из м.р. Волжский «Топ орлята», второе место м.р. Шенталинский «Первый Школьный». А также определена лучшая МедиаКоманда, которая представит Самарскую область на окружном этапе Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Ей стала команда из г.о. Тольятти «Кадр за Кадром».

«Наша команда уже второй год подряд принимает участие в этом проекте. Поэтому, когда объявили результаты, и наша команда оказалась победителем – я заплакала от счастья. В прошлый раз мы прошли до полуфинала, в этом году мы настроены идти до конца», — рассказывает участница команды «Кадр за Кадром» Карина Елина.

На окружном этапе им предстоит подготовить короткометражный фильм на социально значимую тему, что станет новым вызовом и возможностью для творческого роста.

С 13 по 15 августа в Москве состоится финал Проекта, где соберется более 1 100 лучших медийщиков со всех регионов страны, которые в формате проектной сессии и хакатона создадут свои медиапроекты и защитят их перед экспертами.

В завершении проекта лучшие медиа команды получат сертификаты на развитие своего медиасообщества: I место – 750 тысяч; II место – 500 тысяч; III место – 250 тысяч рублей.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области