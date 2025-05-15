Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.
Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие
Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Завтра в Самаре начинаются поединки турнира по греко-римской борьбе «Новая высота»
Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы.
17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
Подписанный документ станет основой для дальнейшей согласованной работы и послужит инструментом реализации мер по защите прав и законных интересов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО заключил соглашение с Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» 
С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 17 случаев отравления угарным газом.
МЧС СО: бытовой гaз может нести опасность
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
16 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки -2°С, днем до +24°С
По итогам МедиаФорума были определены победители.
120 юных медийщиков региона стали участниками регионального МедиаФорума от Движения Первых
На текущий момент реализуется первый этап внедрения современных методик бережливого производства.
Самарская судостроительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

120 юных медийщиков региона стали участниками регионального МедиаФорума от Движения Первых

15 мая 2025 17:21
132
По итогам МедиаФорума были определены победители.

14 мая в Молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялся первый региональный молодежный МедиаФорум в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Мероприятие собрало 120 талантливых молодых людей из Самарской области, увлеченных медиа и творчеством.

Всероссийский проект «МедиаПритяжение» Движения Первых проходит в нашей стране уже в четвертый раз. Главная миссия проекта развивать единое детское и молодежное медиасообщество страны, транслировать в информационное пространство смыслы и ценности, которые разделяют участники Движения Первых. 

Ребята могли стать частью проекта в двух форматах: индивидуально и в составе команды. В командном формате к проекту присоединились школьные медиацентры, медиаобъединения и детские студии. Школьники и студенты СПО объединялись в команды по 7 человек и выбирали одного совершеннолетнего наставника – педагога, куратора или советника.

Участников ждало два основных конкурсных этапа: муниципальный и заочный региональный. В рамках первого этапа юные медийщики создавали видео- и фотовизитки своей команды, а рамках второго этапа работали над разработкой настоящей информационной кампании. 

По итогам отбора на региональный МедиаФорум съехались 15 лучших команд их разных муниципалитетов Самарской области. Команды представили результаты своих информационных кампаний, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 4 по 12 мая юные медийщики активно работали, посещая мероприятия регионального и муниципального уровня в качестве медиаволонтеров. Они создавали разнообразные медиапродукты: фото- и видеорепортажи, текстовые материалы, интервью, видеоблоги и прямые эфиры.

«На наших глазах формируется команда медиалидеров, которая в будущем будет формировать информационную повестку региона, объединять людей и транслировать истинные ценности молодёжной аудитории. Во время регионального этапа ребята учились работать в командах, использовали разные каналы коммуникации с жителями, нашли правильные подходы и получили реальный отклик — сотни реакций и десятки комментариев в соцсетях. Каждый лайк, каждый отклик — это подтверждение того, что проекты участников действительно стали значимой частью местной повестки. А они — проводниками смыслов и ценностей», - сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

На региональном МедиаФоруме команды представили работы перед экспертным советом, члены которого оценили их креативность, профессионализм и социальную значимость. В экспертный совет вошли руководители ведущих медиахолдингов региона и пресс-служб молодёжных региональных объединений, представители региональных СМИ и студенческих пресс-центров, а также действующие специалисты по созданию контента.

«Каждый из участников старается предложить новые идеи, мы рады их услышать и дать обратную связь — свои советы, наставления. Такой обмен опытом полезен не только для участников, но и для нас», - сказала директор Самарского областного вещательного агентства Наталья Родимова.

Подобные форумы помогают взращивать кадры для медиасферы: молодым участникам — набираться опыта, а наставникам — передавать свои знания, чтобы новое поколение могло развиваться на этой основе.

«Мы увидели несколько выступлений. Конечно, ребятам ещё есть куда расти, но самое главное на этом этапе — их интерес к медиа. Я уверена, что он будет только крепнуть, и, возможно, в будущем они выберут это дело своей профессией, делом всей жизни», — главный редактор интернет-журнала «Кому на Волге» и газеты «Волжская коммуна» Наталья Фёдорова. 

Помимо защит в рамках регионального МедиаФоума прошли мастер-классы и лектории от экспертов в области медиа. Директор SMM-агентства Republic Антон Стеньков рассказал о том, как использовать нейросети так, чтобы работа в медиа стала легче и креативнее. Телеведущая утреннего шоу и авторской программы о науке Телеканала Губерния Инна Платонова научила ребят уверенно выступать перед аудиторией. А председатель общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе и выпускник «Мастерской новых медиа» Даниил Сиднев рассказал о том, как создавать контент с опорой на смыслы и ценности. Эти площадки позволили ребятам освоить самые востребованные медиатехнологии на практике и сделать первые шаги к карьере в медиа.

В завершении форума со сцены прозвучали слова напутствия от почётных гостей — больших профессионалов с сфере журналистики и медиа.

«Особенно ценно видеть энергию, любознательность и горящие глаза детей — ведь именно так начинается путь в профессию. В этом году «Комсомольской правде» исполняется 100 лет. Мы гордимся нашей историей, но ещё больше — нашим будущим. И мы уверены, что оно во многом зависит от таких ребят: талантливых, смелых, неравнодушных. Мы с радостью ждём момента, когда они подрастут, наберутся опыта и, возможно, придут работать в нашу команду», — руководитель пресс-центра «КП» в Самаре Анжелика Потеряхина.

По итогам МедиаФорума были определены победители: третье место заняла команда из м.р. Волжский «Топ орлята», второе место м.р. Шенталинский «Первый Школьный». А также определена лучшая МедиаКоманда, которая представит Самарскую область на окружном этапе Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Ей стала команда из г.о. Тольятти «Кадр за Кадром».

«Наша команда уже второй год подряд принимает участие в этом проекте. Поэтому, когда объявили результаты, и наша команда оказалась победителем – я заплакала от счастья. В прошлый раз мы прошли до полуфинала, в этом году мы настроены идти до конца», — рассказывает участница команды «Кадр за Кадром» Карина Елина. 

На окружном этапе им предстоит подготовить короткометражный фильм на социально значимую тему, что станет новым вызовом и возможностью для творческого роста. 

С 13 по 15 августа в Москве состоится финал Проекта, где соберется более 1 100 лучших медийщиков со всех регионов страны, которые в формате проектной сессии и хакатона создадут свои медиапроекты и защитят их перед экспертами. 
В завершении проекта лучшие медиа команды получат сертификаты на развитие своего медиасообщества: I место – 750 тысяч; II место – 500 тысяч; III место – 250 тысяч рублей.

 

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
218
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
364
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
404
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
334
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
333
Весь список