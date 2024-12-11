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12 декабря в Музее Модерна откроется выставка «Безделушки»

11 декабря 2024 16:43
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Эпоха модерна – время изменений в социальных нормах, которые повлекли за собой культ обладания вещами.

12 декабря в 19:00 в Музее Модерна открывается выставка «Безделушки». Эпоха модерна – время изменений в социальных нормах, которые повлекли за собой культ обладания вещами. Бурное развитие экономики, которое сделало возможным вертикальную и горизонтальную мобильности, способствовало улучшению быта людей.

На рубеже XIX-XX веков торговые дома выпускали каталоги, в которых предлагали товары для ведения домашнего хозяйства. Сейчас их можно сравнить с маркетплейсами, где мы можем найти практически любую необходимую вещь.

Музей Модерна презентует проект «Безделушки» – новая выставка, которая представит вашему вниманию 4 зала с различными категориями товаров: «Дом», «Сад и дача», «Детям», «Товары для светской жизни». Вам предлагают окунуться в быт эпохи модерна, узнать, какие вещи окружали человека на рубеже XIX-XX вв., а также взглянуть со стороны на современные гаджеты, без которых сейчас трудно представить повседневность.

На выставке будут представлены предметы из фондов музея им. П.В. Алабина, музея Детская картинная галерея, Самарского Литературно-мемориального музея им. М. Горького, а также частных коллекционеров О.В. Казак, О.В. Сударикова, Н.В. Рычковой.

На открытие вход свободный. 6+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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