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12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил

10 августа 2022 10:00
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12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил

12 августа в Самаре с 16:00 до 21:00 на 2-й очереди набережной будут работать самые разнообразные тематические площадки и выставки. Будет открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в российской армии. Специалисты помогут вступить в «Самарский батальон».

Для участников и гостей будет работать выставка военных артефактов. Любителей активного отдыха ждёт мастер-класс «Сборка-разборка автомата АК74». Участники смогут посетить зал виртуальной реальности проекта «Внутри истории», который позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Для гостей будет работать полевая кухня, где желающие могут бесплатно отведать солдатскую кашу.

С 17:00 до 21:00 на 2-й очереди набережной (у ЦСКА ВВС) пройдёт митинг-концерт «Под небом единым», приуроченный к празднованию Дня Военно-воздушных сил и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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