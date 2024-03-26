12 апреля в Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Ярмарка дает возможность соискателям ознакомиться с вакансиями нескольких работодателей в одном месте и в один день.

Наряду с вакансиями, также будут представлены услуги службы занятости, организованы тренинги по арт-терапии, квизы и другие мероприятия, которые прокачают Вас, как соискателя.

Основная площадка проведения – ТК «Гудок» в Самаре.

Ярмарки также пройдут в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Алексеевском и Красноярском районах. В Самаре будет работать еще она площадка — в центре занятости населения.

Ознакомиться более подробно с программой регионального этапа по ссылке.